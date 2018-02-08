Додано: Чет 08 лют, 2018 21:03

BBC



так что завтра у всех попандос?

альфа всех побреет на 3,5% + все вылетят из грейса + несанкц овер у кого весь лимит выбран ...



а Леша как и раньше будет в Альфе работать как ни в чем не бывало ?

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