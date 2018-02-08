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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52855286528752885289>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 878
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 878
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:03

BBC

так что завтра у всех попандос?
альфа всех побреет на 3,5% + все вылетят из грейса + несанкц овер у кого весь лимит выбран ...

а Леша как и раньше будет в Альфе работать как ни в чем не бывало ?
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:08

  IMPRINTER написав:BBC

так что завтра у всех попандос?
альфа всех побреет на 3,5% + все вылетят из грейса + несанкц овер у кого весь лимит выбран ...

а Леша как и раньше будет в Альфе работать как ни в чем не бывало ?

Потом откатят. Но карты Альфы на полочку. Подожду нормализацию работы АБС банка.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:10

  anikola13 написав:
  BBC написав:
  anikola13 написав:Пополнение кредитных карт через эквайринг выпилили окончательно.

Может у вас индивидуально? Вввел 50000 грн и, как обычно, выскочил эквайринг.

Подтверждаю. 50000 грн и выносит в эквайринг. Но кому это нужно?

Мож какой спудей-расианализатор чуток ноликом ошибся, вместо 5000 нарисовал 50000, с далека не видно :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:12

Re: Альфа-Банк

Завтра все одно до них йду, заодно спитаю в честь чего покращення...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:13

  IMPRINTER написав:BBC

так что завтра у всех попандос?
альфа всех побреет на 3,5% + все вылетят из грейса + несанкц овер у кого весь лимит выбран ...

а Леша как и раньше будет в Альфе работать как ни в чем не бывало ?

У меня 11го биллинг, чувствую завтра попаду по-полной :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:14

Re: Альфа-Банк

Господа, имейте совесть. Дети смотрят...
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:15

BBC

уже было такое когда у леши задвоились проводки потом откатили .. но сторнирование пошло не в грейс и все попали на .. абсолютно все .. но возвращали тока по индивидуальным заявам через саппорта
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:16

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:BBC

так что завтра у всех попандос?
альфа всех побреет на 3,5% + все вылетят из грейса + несанкц овер у кого весь лимит выбран ...

а Леша как и раньше будет в Альфе работать как ни в чем не бывало ?

У меня 11го биллинг, чувствую завтра попаду по-полной :evil:


у меня 13 и 19 .. обе карты горят красным и уже видны %% за негрес 14 коп ... так что наблюдайте скоро у всех по 3,5 посписывает ...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:29

Ужос что творится...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:32

clientage

напомните долг начинает гореть красным в день РД или за день до РД? по-моему за день до РД светит уже красным ...
может это Алла завтрашний день видит как РД а не сегоднящний? .. т.е. армагедон будет завтра?
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