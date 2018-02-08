BBC
так что завтра у всех попандос?
альфа всех побреет на 3,5% + все вылетят из грейса + несанкц овер у кого весь лимит выбран ...
а Леша как и раньше будет в Альфе работать как ни в чем не бывало ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:03
BBC
так что завтра у всех попандос?
альфа всех побреет на 3,5% + все вылетят из грейса + несанкц овер у кого весь лимит выбран ...
а Леша как и раньше будет в Альфе работать как ни в чем не бывало ?
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:08
Потом откатят. Но карты Альфы на полочку. Подожду нормализацию работы АБС банка.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:10
Мож какой спудей-расианализатор чуток ноликом ошибся, вместо 5000 нарисовал 50000, с далека не видно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:12
Re: Альфа-Банк
Завтра все одно до них йду, заодно спитаю в честь чего покращення...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:13
У меня 11го биллинг, чувствую завтра попаду по-полной
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:14
Re: Альфа-Банк
Господа, имейте совесть. Дети смотрят...
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:15
BBC
уже было такое когда у леши задвоились проводки потом откатили .. но сторнирование пошло не в грейс и все попали на .. абсолютно все .. но возвращали тока по индивидуальным заявам через саппорта
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:16
у меня 13 и 19 .. обе карты горят красным и уже видны %% за негрес 14 коп ... так что наблюдайте скоро у всех по 3,5 посписывает ...
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:29
Ужос что творится...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:32
clientage
напомните долг начинает гореть красным в день РД или за день до РД? по-моему за день до РД светит уже красным ...
может это Алла завтрашний день видит как РД а не сегоднящний? .. т.е. армагедон будет завтра?
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