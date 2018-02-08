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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:37
IMPRINTER написав:clientage
напомните долг начинает гореть красным в день РД или за день до РД? по-моему за день до РД светит уже красным ...
может это Алла завтрашний день видит как РД а не сегоднящний? .. т.е. армагедон будет завтра?
Долг под РКО загорается ближе к 21:00 за день до РД. В день РД утром до 11:00 возможна коррекция, до 19..20:00 проводится РКО и смс-абонка и ближе к 21:00 загорается уже долг в грейсе с учетом очередных платежей по рассрочкам
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:38
clientage написав: IMPRINTER написав:clientage
напомните долг начинает гореть красным в день РД или за день до РД? по-моему за день до РД светит уже красным ...
может это Алла завтрашний день видит как РД а не сегоднящний? .. т.е. армагедон будет завтра?
Долг под РКО загорается ближе к 21:00 за день до РД. В день РД утром до 11:00 возможна коррекция, до 19..20:00 проводится РКО и смс-абонка и ближе к 21:00 загорается уже долг в грейсе с учетом очередных платежей по рассрочкам
т.е. если исходить их этого алла намеревается вжарить завтра нас?
надо мамку предупредить ...
пусть решают завтра этот вопрос и лешу на биржу труда
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Чет 08 лют, 2018 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:38
BBC написав: IMPRINTER написав:BBC
так что завтра у всех попандос?
альфа всех побреет на 3,5% + все вылетят из грейса + несанкц овер у кого весь лимит выбран ...
а Леша как и раньше будет в Альфе работать как ни в чем не бывало ?
Потом откатят. Но карты Альфы на полочку. Подожду нормализацию работы АБС банка.
Чую.... не откатят. Пилили специально.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:41
clientage
надо наверное от греха подальше загасицца завтра ... чую быть беде ... потом как кость из пасти собаки это сторно придется вырывать ...
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:42
IMPRINTER написав: clientage написав: IMPRINTER написав:clientage
напомните долг начинает гореть красным в день РД или за день до РД? по-моему за день до РД светит уже красным ...
может это Алла завтрашний день видит как РД а не сегоднящний? .. т.е. армагедон будет завтра?
Долг под РКО загорается ближе к 21:00 за день до РД. В день РД утром до 11:00 возможна коррекция, до 19..20:00 проводится РКО и смс-абонка и ближе к 21:00 загорается уже долг в грейсе с учетом очередных платежей по рассрочкам
т.е. если исходить их этого алла намеревается вжарить завтра нас?
надо мамку предупредить ...
пусть решают завтра этот вопрос и лешу на биржу труда
У меня по Коннекту все впорядке, завтра ток докину смс-абонку. А по Ворлду светится вся задолженность в т.ч. ВСЯ рассрочка. Кто-то шаловливые руци таки запустил не в то место
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:43
IMPRINTER написав:clientage
надо наверное от греха подальше загасицца завтра ... чую быть беде ... потом как кость из пасти собаки это сторно придется вырывать ...
Отето палить все резервы ради дуракофф
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:43
clientage
Максимум не так страшно ... там попандос на 60 грн. ... а по Эко/коннектам - на 3,5% от долга !!! который алла еще и спишет в несанкц овер и возьмет за это еще дополнительную штрафную ставку + полный вылет с грейса ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Чет 08 лют, 2018 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:44
IMPRINTER написав:clientage
Мааксимум не так страшно ... там попандос на 60 грн. ... а по Эко/коннектам - на 3,5% от долга !!!
дасс, весело
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:44
А у меня на Коннекте рассрочка вся светится красным...
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:46
clientage
так - щас сэп шлю из Анала и гашу всё нах в Алле - чую Ж. быть беде
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