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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5285528652875288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 878
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 878
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:37

  IMPRINTER написав:clientage

напомните долг начинает гореть красным в день РД или за день до РД? по-моему за день до РД светит уже красным ...
может это Алла завтрашний день видит как РД а не сегоднящний? .. т.е. армагедон будет завтра?

Долг под РКО загорается ближе к 21:00 за день до РД. В день РД утром до 11:00 возможна коррекция, до 19..20:00 проводится РКО и смс-абонка и ближе к 21:00 загорается уже долг в грейсе с учетом очередных платежей по рассрочкам
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:38

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:clientage

напомните долг начинает гореть красным в день РД или за день до РД? по-моему за день до РД светит уже красным ...
может это Алла завтрашний день видит как РД а не сегоднящний? .. т.е. армагедон будет завтра?

Долг под РКО загорается ближе к 21:00 за день до РД. В день РД утром до 11:00 возможна коррекция, до 19..20:00 проводится РКО и смс-абонка и ближе к 21:00 загорается уже долг в грейсе с учетом очередных платежей по рассрочкам


т.е. если исходить их этого алла намеревается вжарить завтра нас?

надо мамку предупредить ...
пусть решают завтра этот вопрос и лешу на биржу труда
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 08 лют, 2018 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:38

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:BBC

так что завтра у всех попандос?
альфа всех побреет на 3,5% + все вылетят из грейса + несанкц овер у кого весь лимит выбран ...

а Леша как и раньше будет в Альфе работать как ни в чем не бывало ?

Потом откатят. Но карты Альфы на полочку. Подожду нормализацию работы АБС банка.

Чую.... не откатят. Пилили специально.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:41

clientage

надо наверное от греха подальше загасицца завтра ... чую быть беде ... потом как кость из пасти собаки это сторно придется вырывать ...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:42

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:clientage

напомните долг начинает гореть красным в день РД или за день до РД? по-моему за день до РД светит уже красным ...
может это Алла завтрашний день видит как РД а не сегоднящний? .. т.е. армагедон будет завтра?

Долг под РКО загорается ближе к 21:00 за день до РД. В день РД утром до 11:00 возможна коррекция, до 19..20:00 проводится РКО и смс-абонка и ближе к 21:00 загорается уже долг в грейсе с учетом очередных платежей по рассрочкам


т.е. если исходить их этого алла намеревается вжарить завтра нас?

надо мамку предупредить ...
пусть решают завтра этот вопрос и лешу на биржу труда

У меня по Коннекту все впорядке, завтра ток докину смс-абонку. А по Ворлду светится вся задолженность в т.ч. ВСЯ рассрочка. Кто-то шаловливые руци таки запустил не в то место :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:43

  IMPRINTER написав:clientage

надо наверное от греха подальше загасицца завтра ... чую быть беде ... потом как кость из пасти собаки это сторно придется вырывать ...

Отето палить все резервы ради дуракофф :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:43

clientage

Максимум не так страшно ... там попандос на 60 грн. ... а по Эко/коннектам - на 3,5% от долга !!! который алла еще и спишет в несанкц овер и возьмет за это еще дополнительную штрафную ставку + полный вылет с грейса ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 08 лют, 2018 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:44

  IMPRINTER написав:clientage

Мааксимум не так страшно ... там попандос на 60 грн. ... а по Эко/коннектам - на 3,5% от долга !!!

дасс, весело :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:44

Re: Альфа-Банк

А у меня на Коннекте рассрочка вся светится красным...
gav
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:46

clientage

так - щас сэп шлю из Анала и гашу всё нах в Алле - чую Ж. быть беде
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