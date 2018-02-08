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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2018 03:35
Только зашел. Не стал читать. От своих числе в мабе плохо стало.
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Інкогніто
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 04:45
Искатель написав:
Ну что, дамы и господа?
НЕ СКУЧНО, б.....
Я специально зашел отписаться об увиденном, но потом решил прочитать 50 страниц, написанных за последние два дня, и понял, что я - не один пострадавший.
Коротко.
У меня вчера был РД. Все погасил, вчера вечером уже появилась сумма по рассрочкам, которую надо погасить до 2.03.
Сегодня хотел погасить с карты другого банка, но... МАБ вис бесконечно, пока не выставил заставку с Шафранеком ("Ловушка для кошек" - любимый мультик моих детей)
Зашел вечером - и офигел: висит задолженность на сумму всех рассрочек.
Как, в принципе, и у всех.
Правда, у меня написано, мол, "погасить до 2.03.", т.к, повторюсь, РД у меня был вчера (повезло, наверно).
Т.е. время на раздумья и исправления как бы есть.
А я уж подумал, что одним махом все рассрочки ликвидировали и сказали все загасить...
Ну и... мои соболезнования официальному представителю.
И... попутно...
Может, накатаем петицию на увольнение этих вредителей из Михайловского - Пляки с Постернаком? Думаю, пару тысяч подписей мы соберем, а?
ДОСТАЛИ, б....
Главное, что бы не продали БД, как в МИХЕ перед их увольнением.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 05:32
Может выпустить бета версию приложения для смартфонов и тестировать изменения на ограниченой выборке?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 07:40
Постернака гилякой по ср@ке за такие изменения.
1. Где раздел "Закрытые договора"?
2. Где кнопка отключения альфа-чек в МАБ?
3. Куда делось пополнение картой иностранного банка из МАБ?
4. Это ж сколько надо было выпить чтобы такого наворотить?
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
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cdj2
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:07
cdj2 написав:
Постернака гилякой по ср@ке за такие изменения.
1. Где раздел "Закрытые договора"?
2. Где кнопка отключения альфа-чек в МАБ?
3. Куда делось пополнение картой иностранного банка из МАБ?
4. Это ж сколько надо было выпить чтобы такого наворотить?
....были многочисленные сбои и в связи с этим...
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-VICTOR-
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:19
Может нашему Альфа Диджитал использовать наработки материнской Альфа лаборатории, а не изобретать велосипед?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:19
cdj2 написав:
2. Где кнопка отключения альфа-чек в МАБ?
На карте, Услуга Альфа-Чек или вы о том, что нельзя полностью отключить, а только выбрать между пушем и СМС?
Skiw
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:20
Погасил Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату. Погасил в 8-00, специально рано, пока криворукие на работу не пришли, увеличился только доступный кредит. В выписке есть. И по прежнему висит на РД вся задолженность с рассрочками.
Ничего не починили..
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lel
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:21
lel написав:
Погасил Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату. Погасил в 8-00, специально рано, пока криворукие на работу не пришли, увеличился только доступный кредит. В выписке есть. И по прежнему висит на РД вся задолженность с рассрочками.
Ничего не починили..
Значит будет комиссия... держите нас в курсе
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:35
lel написав:
Погасил Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату. Погасил в 8-00, специально рано, пока криворукие на работу не пришли, увеличился только доступный кредит. В выписке есть. И по прежнему висит на РД вся задолженность с рассрочками.
Ничего не починили..
У меня такое впечатление что вместо задолженности розр.периода отображается просто баланс счёта.
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curiousobro
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