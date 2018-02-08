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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5290529152925293>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 879
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 03:35

Re: Альфа-Банк

Только зашел. Не стал читать. От своих числе в мабе плохо стало.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 04:45

  Искатель написав:Ну что, дамы и господа?
НЕ СКУЧНО, б.....
Я специально зашел отписаться об увиденном, но потом решил прочитать 50 страниц, написанных за последние два дня, и понял, что я - не один пострадавший.
Коротко.
У меня вчера был РД. Все погасил, вчера вечером уже появилась сумма по рассрочкам, которую надо погасить до 2.03.
Сегодня хотел погасить с карты другого банка, но... МАБ вис бесконечно, пока не выставил заставку с Шафранеком ("Ловушка для кошек" - любимый мультик моих детей)
Зашел вечером - и офигел: висит задолженность на сумму всех рассрочек.
Как, в принципе, и у всех.
Правда, у меня написано, мол, "погасить до 2.03.", т.к, повторюсь, РД у меня был вчера (повезло, наверно).
Т.е. время на раздумья и исправления как бы есть.

А я уж подумал, что одним махом все рассрочки ликвидировали и сказали все загасить...

Ну и... мои соболезнования официальному представителю.
И... попутно...

Может, накатаем петицию на увольнение этих вредителей из Михайловского - Пляки с Постернаком? Думаю, пару тысяч подписей мы соберем, а?
ДОСТАЛИ, б....
Главное, что бы не продали БД, как в МИХЕ перед их увольнением.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 05:32

Альфа диджитал

Может выпустить бета версию приложения для смартфонов и тестировать изменения на ограниченой выборке?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 07:40

Re: Альфа-Банк

Постернака гилякой по ср@ке за такие изменения.

1. Где раздел "Закрытые договора"?
2. Где кнопка отключения альфа-чек в МАБ?
3. Куда делось пополнение картой иностранного банка из МАБ?
4. Это ж сколько надо было выпить чтобы такого наворотить?
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:07

  cdj2 написав:Постернака гилякой по ср@ке за такие изменения.

1. Где раздел "Закрытые договора"?
2. Где кнопка отключения альфа-чек в МАБ?
3. Куда делось пополнение картой иностранного банка из МАБ?
4. Это ж сколько надо было выпить чтобы такого наворотить?

....были многочисленные сбои и в связи с этим... :x
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:19

Может нашему Альфа Диджитал использовать наработки материнской Альфа лаборатории, а не изобретать велосипед?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:19

  cdj2 написав:2. Где кнопка отключения альфа-чек в МАБ?

На карте, Услуга Альфа-Чек или вы о том, что нельзя полностью отключить, а только выбрать между пушем и СМС?
Skiw :D
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:20

Re: Альфа-Банк

Погасил Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату. Погасил в 8-00, специально рано, пока криворукие на работу не пришли, увеличился только доступный кредит. В выписке есть. И по прежнему висит на РД вся задолженность с рассрочками.
Ничего не починили..
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:21

  lel написав:Погасил Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату. Погасил в 8-00, специально рано, пока криворукие на работу не пришли, увеличился только доступный кредит. В выписке есть. И по прежнему висит на РД вся задолженность с рассрочками.
Ничего не починили..

Значит будет комиссия... держите нас в курсе
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:35

  lel написав:Погасил Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату. Погасил в 8-00, специально рано, пока криворукие на работу не пришли, увеличился только доступный кредит. В выписке есть. И по прежнему висит на РД вся задолженность с рассрочками.
Ничего не починили..

У меня такое впечатление что вместо задолженности розр.периода отображается просто баланс счёта.
curiousobro
 
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