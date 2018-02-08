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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5290529152925293

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 879
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:38

Может всё-таки Алексей или Евгений прокоментируют нововведения?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:54

  cdj2 написав:Постернака гилякой по ср@ке за такие изменения.

1. Где раздел "Закрытые договора"?
2. Где кнопка отключения альфа-чек в МАБ?
3. Куда делось пополнение картой иностранного банка из МАБ?
4. Это ж сколько надо было выпить чтобы такого наворотить?


с п. 1 все нормально

Зображення
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  #<1 ... 5290529152925293
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