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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:38
Может всё-таки Алексей или Евгений прокоментируют нововведения?
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:54
cdj2 написав:
Постернака гилякой по ср@ке за такие изменения.
1. Где раздел "Закрытые договора"?
2. Где кнопка отключения альфа-чек в МАБ?
3. Куда делось пополнение картой иностранного банка из МАБ?
4. Это ж сколько надо было выпить чтобы такого наворотить?
с п. 1 все нормально
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