Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:39
гениально...) ну просто красавци , похоже у кое кого шаловливые руки а вместо головы -задница
-VICTOR-
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:47
-VICTOR- написав:
гениально...) ну просто красавци , похоже у кое кого шаловливые руки а вместо головы -задница
Востаннє редагувалось
IMPRINTER
в П'ят 09 лют, 2018 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:17
Присоединяюсь к жалобам, буду краток: пуши-го8но, детали выше уже расписали.
Отключил их после первого полученого пуша.
Skiw
Skiw
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:31
Я правильно понимаю, что кнопка "закрыть карту" в МАБе закрывает и карточный счёт?
Задача: избавиться от "Комфорта" без похода в отделение выполнима?
Грйс-мэн
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:32
Грйс-мэн написав:
Я правильно понимаю, что кнопка "закрыть карту" в МАБе закрывает и карточный счёт?
Задача: избавиться от "Комфорта" без похода в отделение выполнима?
да
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:48
allaliu написав: curiousobro написав: clientage написав:
Причем позапрошлой ночью я даж на пушы переключился, а фииг
А вот это уже интересно.
Это получается что, анонсированная бесплатность этих недопушей и не бесплатность вовсе?
Вообще жесть.
Тоже интересует этот вопрос. Альфа-Чек был отключен.По рекомендации оператора чата, пришлось подключить пуш, предварительно включив услугу смс. Иначе кнопки выбора не было.Причем, тот же оператор утверждал,что абонку за смс не снимут.
Может представитель банка разъяснит нам, как подключить пуш,при отключённом Альфа-Чеке?
нарот, ну кто же в "эпоху перемен" экспериментирует?
ну дождитесь устранения неполадок или увольнения смузистов-техносбоистов, и уже после этого играйтесь в пуши, альфачеки и прочие недоразумения, которые до прихода михайловских беженцев отсутствовали у нашей, уже бывшей любимой, аллы
Stringer
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:52
Не хочу обидеть владельцев ведра, но как то все у вас убого. Вот как выглядят пуши на телефоне.
panatar.com
unlock
Повідомлень: 2612
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:02
unlock написав:
Не хочу обидеть владельцев ведра, но как то все у вас убого. Вот как выглядят пуши на телефоне.
Все просто. У яФона за пуши отвечает сама яОс. А в Ведре разраб. По этому их и гнобят.
Skiw
Skiw
Повідомлень: 464
З нами з: 04.04.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 39 раз.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:19
Skiw ну слава богу что по кредиткам не списали те долги, что рисует маб
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:23
IMPRINTER написав: Skiw
ну слава богу что по кредиткам не списали те долги, что рисует маб
А как теперь узнать сумму в грейсе?
Шо там за формула была в Идее? =
Зад. в грейсе = Общ. зад. - рассрочки - КБ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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