clientage
походу оно показывает долг на сегодня, что натикал ...
у меня их 15 000 потраченного лимита, 10 грн. - негрейсовых ... вчера было 15000,14 долг сегодня уже 15000,16 показывало ... а щас зашел как закрыли день уже покаыывает 15000,17
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:28
clientage
походу оно показывает долг на сегодня, что натикал ...
у меня их 15 000 потраченного лимита, 10 грн. - негрейсовых ... вчера было 15000,14 долг сегодня уже 15000,16 показывало ... а щас зашел как закрыли день уже покаыывает 15000,17
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:29
Re: Альфа-Банк
Да. Проверено практически.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:32
ну да -- текущую сумму долга. осталось узнать траты после прошлой РД и отнять рассрочки = смма долга в грейсе. Вот какая занимательная математика, особенно если опять не пришла на мыло выписка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:33
Re: Альфа-Банк
Клієнти Алли мають бути математично та фінансово підковані!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
реклама
|