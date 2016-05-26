Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:28

clientage



походу оно показывает долг на сегодня, что натикал ...



у меня их 15 000 потраченного лимита, 10 грн. - негрейсовых ... вчера было 15000,14 долг сегодня уже 15000,16 показывало ... а щас зашел как закрыли день уже покаыывает 15000,17

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