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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5299530053015302

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 879
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:28

clientage

походу оно показывает долг на сегодня, что натикал ...

у меня их 15 000 потраченного лимита, 10 грн. - негрейсовых ... вчера было 15000,14 долг сегодня уже 15000,16 показывало ... а щас зашел как закрыли день уже покаыывает 15000,17
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:29

Re: Альфа-Банк

Грйс-мэн написав:Я правильно понимаю, что кнопка "закрыть карту" в МАБе закрывает и карточный счёт?
Задача: избавиться от "Комфорта" без похода в отделение выполнима?
Да. Проверено практически.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:32

  IMPRINTER написав:clientage

походу оно показывает долг на сегодня, что натикал ...

у меня их 15 000 потраченного лимита, 10 грн. - негрейсовых ... вчера было 15000,14 долг сегодня уже 15000,16 показывало ... а щас зашел как закрыли день уже покаыывает 15000,17

ну да -- текущую сумму долга. осталось узнать траты после прошлой РД и отнять рассрочки = смма долга в грейсе. Вот какая занимательная математика, особенно если опять не пришла на мыло выписка :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:33

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Вот какая занимательная математика, особенно если опять не пришла на мыло выписка

Клієнти Алли мають бути математично та фінансово підковані!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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