Можно подробнее? Пополнение по номеру счета с дебетки теперь 55 грн комис? А по номеру карты с дебетки и с карты другого укр. банка - осталось бесплатным?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лют, 2018 19:58
Можно подробнее? Пополнение по номеру счета с дебетки теперь 55 грн комис? А по номеру карты с дебетки и с карты другого укр. банка - осталось бесплатным?
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:04
Не заморачивайтесь. Для Вас - ничего не изменилось. Кто в теме - тот понял. Остальным это не нужно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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