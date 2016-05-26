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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5301530253035304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 879
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:58

  Искатель написав:
  IMPRINTER написав:Искатель

Лучше пополните дебетку и переведите с нее на кредитку по номеру счета. Так надежнее.

Да мне не горело. Но зато я узнал, что привычный вариант пополнения отпал... И недорого, всего 55 грн :)

Можно подробнее? Пополнение по номеру счета с дебетки теперь 55 грн комис? А по номеру карты с дебетки и с карты другого укр. банка - осталось бесплатным?
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:04

  Sagittarius написав:
  Искатель написав:
  IMPRINTER написав:Искатель

Лучше пополните дебетку и переведите с нее на кредитку по номеру счета. Так надежнее.

Да мне не горело. Но зато я узнал, что привычный вариант пополнения отпал... И недорого, всего 55 грн :)

Можно подробнее? Пополнение по номеру счета с дебетки теперь 55 грн комис? А по номеру карты с дебетки и с карты другого укр. банка - осталось бесплатным?


Не заморачивайтесь. Для Вас - ничего не изменилось. Кто в теме - тот понял. Остальным это не нужно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 22:24

Все бяки-плякопастернаки и не упомнить: повышение порога бесплатных пакетов, изменение срока и сумм рассрочек, 1% за снятие, +8грн. за Комфорт, 15 грн. для "счастливчиков", открывших карты в октябре-ноябре 16-го, недоделанные пуши, теперь вот то, о чем Искатель описал, КБ до лета (Но то такое. Хотя даже поляки, и те на год продлили)
Это так, из последнего.

Платность сэпов, какая нить подлянка по Ультре-что первее?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 22:30

Re: Альфа-Банк

  guntherhouse777 написав:Платность сэпов, какая нить подлянка по Ультре-что первее?

Не підказуйте! Хоча в них було вже платне сеп, хвала Аллаху, одумались
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 09:03

Эй, рукожопы!
Когда почините отображение в МАБе?
Я уже и по рассрочкам все погасил, а там красным светится старая сумма задолженности.

Хоть бы вас всех быстрей поувольняли, с "волчьим билетом", чтобы ни в один банк не могли устроиться...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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