Можно подробнее? Пополнение по номеру счета с дебетки теперь 55 грн комис? А по номеру карты с дебетки и с карты другого укр. банка - осталось бесплатным?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лют, 2018 19:58
Можно подробнее? Пополнение по номеру счета с дебетки теперь 55 грн комис? А по номеру карты с дебетки и с карты другого укр. банка - осталось бесплатным?
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:04
Не заморачивайтесь. Для Вас - ничего не изменилось. Кто в теме - тот понял. Остальным это не нужно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Суб 10 лют, 2018 22:24
Все бяки-плякопастернаки и не упомнить: повышение порога бесплатных пакетов, изменение срока и сумм рассрочек, 1% за снятие, +8грн. за Комфорт, 15 грн. для "счастливчиков", открывших карты в октябре-ноябре 16-го, недоделанные пуши, теперь вот то, о чем Искатель описал, КБ до лета (Но то такое. Хотя даже поляки, и те на год продлили)
Это так, из последнего.
Платность сэпов, какая нить подлянка по Ультре-что первее?
Додано: Суб 10 лют, 2018 22:30
Re: Альфа-Банк
Не підказуйте! Хоча в них було вже платне сеп, хвала Аллаху, одумались
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 11 лют, 2018 09:03
Эй, рукожопы!
Когда почините отображение в МАБе?
Я уже и по рассрочкам все погасил, а там красным светится старая сумма задолженности.
Хоть бы вас всех быстрей поувольняли, с "волчьим билетом", чтобы ни в один банк не могли устроиться...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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