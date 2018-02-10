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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5304530553065307

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 879
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 17:34

  ukr0014959 написав:Шановне панство, підскажіть кеш бек по Максимум можна отримати тільки в супермаркетах, кафе та АЗС. Просто в рекламі на сайті написано повертаємо гроші за всі покупки, але підтвердження цьому я не нахожу.


К сожалению у аллыного Максимки под кэшбек подпадают только покупки в перечисленных Вами точках. А рекламе не верьте - там зачастую выдуют желаемое за действительное :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 17:44

Re: Альфа-Банк

У меня возникла проблема...
Был вал. депозит в укрсоцбанке по доверенности на моего племянника...сейчас он закончился. деньги забрать я могу только с комиссией в 1%. Кто-то знает как я могу избежать этой комиссии.?? У него есть открытый вал.счет в Альфа банке.
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 17:48

  brainybird написав:У меня возникла проблема...
Был вал. депозит в укрсоцбанке по доверенности на моего племянника...сейчас он закончился. деньги забрать я могу только с комиссией в 1%. Кто-то знает как я могу избежать этой комиссии.?? У него есть открытый вал.счет в Альфа банке.


дистанционно никак.
или платить 1% или ждите момента когда вы лично сможете прийти в отделение.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:46

  brainybird написав:У меня возникла проблема...
Был вал. депозит в укрсоцбанке по доверенности на моего племянника...сейчас он закончился. деньги забрать я могу только с комиссией в 1%. Кто-то знает как я могу избежать этой комиссии.?? У него есть открытый вал.счет в Альфа банке.

Смотря какие действия в доверенности предусмотрены.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:27

Re: Альфа-Банк

доверенность генеральная. по-моему там предусмотрено все

так они мне и в отделении (была в Укрсоце) ничего хорошего не предлагают... завтра пойду в альфу
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:47

Re: Альфа-Банк

Вкладчик1234 написав:По-моему изначально андроид-приложение было общее для РФ, РБ, Украины, и может ещё чего-то.
А сейчас Украина как обычно "пошла своим путём" :-)
Разделение (или отделение) больше было по политическим мотивам. Банк тогда нон-стоп демонстрировал, что он не парашный.
Размер имеет значение.
2XL
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