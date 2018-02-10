К сожалению у аллыного Максимки под кэшбек подпадают только покупки в перечисленных Вами точках. А рекламе не верьте - там зачастую выдуют желаемое за действительное
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лют, 2018 17:34
К сожалению у аллыного Максимки под кэшбек подпадают только покупки в перечисленных Вами точках. А рекламе не верьте - там зачастую выдуют желаемое за действительное
Додано: Нед 11 лют, 2018 17:44
Re: Альфа-Банк
У меня возникла проблема...
Был вал. депозит в укрсоцбанке по доверенности на моего племянника...сейчас он закончился. деньги забрать я могу только с комиссией в 1%. Кто-то знает как я могу избежать этой комиссии.?? У него есть открытый вал.счет в Альфа банке.
Додано: Нед 11 лют, 2018 17:48
дистанционно никак.
или платить 1% или ждите момента когда вы лично сможете прийти в отделение.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 19:46
Смотря какие действия в доверенности предусмотрены.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 20:27
Re: Альфа-Банк
доверенность генеральная. по-моему там предусмотрено все
так они мне и в отделении (была в Укрсоце) ничего хорошего не предлагают... завтра пойду в альфу
Додано: Нед 11 лют, 2018 20:47
Re: Альфа-Банк
Разделение (или отделение) больше было по политическим мотивам. Банк тогда нон-стоп демонстрировал, что он не парашный.
Размер имеет значение.
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