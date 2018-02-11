судя по всему деньги упали на текущий. как забрать оттуда без мзды лучше спросите на ветке у укрсоца.
у аллы сейчас только два способа забрать без мзды с текущего - открыть пакет и через него снять или на ощад перекинуть и мариновать 14 дней.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лют, 2018 23:11
судя по всему деньги упали на текущий. как забрать оттуда без мзды лучше спросите на ветке у укрсоца.
у аллы сейчас только два способа забрать без мзды с текущего - открыть пакет и через него снять или на ощад перекинуть и мариновать 14 дней.
Додано: Нед 11 лют, 2018 23:12
У меня тож при включенных пушах приходит все в вайбер. Но думаю, шо эт за выходные еще сис-ма не переключилась. Ждемс 11:00 понедельника
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 11 лют, 2018 23:14
Подключил пуш, отключил смс в андроидной версии. Все равно идут смс. Сегодня пришла смс и в вайбер одновременно. Пуши не идут. Поддержка выдала разные версии, но по предмету толком ничего. Удалил и заново установил приложение. Будем посмотреть. Не нравится мне подход банка, который не оттестировал сервис, но уже грозит брать деньги за то, что пуш не будет работать.
Вчера в первый раз за достаточно долговременное сотрудничество с банком, в КЦ наткнулся на не очень внимательного и умеренно вежливого сотрудника, которого пришлось принуждать выслушать и услышать, а не перебивать. Странные "покращення" пошли в Альфе.
Додано: Нед 11 лют, 2018 23:45
да сегодня пуши у меня не шли ... шли смс .. хотя в настройках пуши .. вчера дублировалось и то и то шло )
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Додано: Пон 12 лют, 2018 09:45
Re: Альфа-Банк
Ситуация в банке даже не уровня сельского магазина.
Интересно, покращувачи отгребут люлей? Или чешут, что "само сломалось и без нас было бы хуже"?
Размер имеет значение.
Додано: Пон 12 лют, 2018 10:11
Re: Альфа-Банк
так а за що покращувачам відгребати? В банку що, якісь проблеми? Судячи з відсутності будь-яких повідомлень на сайті банку та мабі, ситуація з хибними цифрами в мабі впродовж вже не одного дня є абсолютно нормальною для банку. Банк не бачить проблем в роботі маба і не вважає за потрібне інформувати про цю ситуацію клієнтів. Всьо харашо, прєкрасная маркіза.
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