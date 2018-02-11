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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5305530653075308

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 879
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 23:11

  brainybird написав:У меня возникла проблема...
Был вал. депозит в укрсоцбанке по доверенности на моего племянника...сейчас он закончился. деньги забрать я могу только с комиссией в 1%. Кто-то знает как я могу избежать этой комиссии.?? У него есть открытый вал.счет в Альфа банке.


судя по всему деньги упали на текущий. как забрать оттуда без мзды лучше спросите на ветке у укрсоца.
у аллы сейчас только два способа забрать без мзды с текущего - открыть пакет и через него снять или на ощад перекинуть и мариновать 14 дней.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 23:12

  romanauscas написав:Была зп карта (тариф Зеро), с отключенной Альфа-чек.
Включил через Альфа-Мобайл 3+ дней назад пуши по этой карте. Начитавшись что пуши кривые решил и сам потестировать - результат пришел в вайбер. Зашел в настройки Альфа-Мобайл, проверил что там стоит Пуш, бесплатно, сохранил это дело еще раз. Опять тестирую - в вайбере.
У кого-то такие приколы были?

У меня тож при включенных пушах приходит все в вайбер. Но думаю, шо эт за выходные еще сис-ма не переключилась. Ждемс 11:00 понедельника :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 23:14

Подключил пуш, отключил смс в андроидной версии. Все равно идут смс. Сегодня пришла смс и в вайбер одновременно. Пуши не идут. Поддержка выдала разные версии, но по предмету толком ничего. Удалил и заново установил приложение. Будем посмотреть. Не нравится мне подход банка, который не оттестировал сервис, но уже грозит брать деньги за то, что пуш не будет работать.
Вчера в первый раз за достаточно долговременное сотрудничество с банком, в КЦ наткнулся на не очень внимательного и умеренно вежливого сотрудника, которого пришлось принуждать выслушать и услышать, а не перебивать. Странные "покращення" пошли в Альфе.
vak
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 23:45

  vak написав:Подключил пуш, отключил смс в андроидной версии. Все равно идут смс. Сегодня пришла смс и в вайбер одновременно. Пуши не идут. Поддержка выдала разные версии, но по предмету толком ничего. Удалил и заново установил приложение. Будем посмотреть. Не нравится мне подход банка, который не оттестировал сервис, но уже грозит брать деньги за то, что пуш не будет работать.
Вчера в первый раз за достаточно долговременное сотрудничество с банком, в КЦ наткнулся на не очень внимательного и умеренно вежливого сотрудника, которого пришлось принуждать выслушать и услышать, а не перебивать. Странные "покращення" пошли в Альфе.


да сегодня пуши у меня не шли ... шли смс .. хотя в настройках пуши .. вчера дублировалось и то и то шло )
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:45

Re: Альфа-Банк

Ситуация в банке даже не уровня сельского магазина.
Интересно, покращувачи отгребут люлей? Или чешут, что "само сломалось и без нас было бы хуже"?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 10:11

Re: Альфа-Банк

так а за що покращувачам відгребати? В банку що, якісь проблеми? Судячи з відсутності будь-яких повідомлень на сайті банку та мабі, ситуація з хибними цифрами в мабі впродовж вже не одного дня є абсолютно нормальною для банку. Банк не бачить проблем в роботі маба і не вважає за потрібне інформувати про цю ситуацію клієнтів. Всьо харашо, прєкрасная маркіза.
casper12
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