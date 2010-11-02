RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5310531153125313

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 879
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:49

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:1. Имею пакет "Ультра"

Для ультры это пока не нужно, платными СМС сделали только в комфорте.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 02.09.15
Подякував: 409 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:06

  Сибарит написав:
  Искатель написав:1. Имею пакет "Ультра"

Для ультры это пока не нужно, платными СМС сделали только в комфорте.

А в Комфорте вообще смс отключаются ? (если не надо)
keep
 
Повідомлень: 62
З нами з: 20.11.13
Подякував: 98 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:16

  romanauscas написав:Зображення

Вот каковы они пуши от Альфы.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12633
З нами з: 12.08.10
Подякував: 979 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:31

  keep написав:
  Сибарит написав:
  Искатель написав:1. Имею пакет "Ультра"

Для ультры это пока не нужно, платными СМС сделали только в комфорте.

А в Комфорте вообще смс отключаются ? (если не надо)

Конечно. Отключить Альфа-Чек мона для любого пакета, написав заяву в отделении 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23448
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1910 раз.
Подякували: 2655 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:02

Re: Альфа-Банк

  romanauscas написав:На Андроид 7.1.1 весь текст push-сообщения видно!

значит пуши реализуются средствами андроида а не АльфаМобайл.
keep
 
Повідомлень: 62
З нами з: 20.11.13
Подякував: 98 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:04

  IMPRINTER написав:curiousobro
на некоторых моделях телефона кастрированный пуш можно расширить обхватив его сверху и снизу и разведя пальцы ...


На Samsung работает именно так, проверено лично. Но если знать об этом, то никаких неудобств не доставляет.
Watcher
 
Повідомлень: 1859
З нами з: 31.05.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:15

Re: Альфа-Банк

не могу найти - куда падает $-депо по окончанию если оформлен пакет Комфорт? (как я поним. в отличии от Ультры не имеет долларовой карты).
keep
 
Повідомлень: 62
З нами з: 20.11.13
Подякував: 98 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:16

  curiousobro написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

отчет о пушах на основании подключения на пяти акках:

1) после подключения пуша, первое время все равно продолжают приходить смс
2) потом прихидит и пуш и смс одновременно
3) потом начинают уже идти чисто пуши

далее из явного негатива:
1) пуш отображается только ввверху экрана и увидить можно тока его фрагмент - полностью текст пуша не виден. При нажатии на пуш просто открывается альфа-мобайл.
2) нет архива полученных пушей

Прошу выдать это в качестве технического задания Постернаку, с дальнейшим масштабированием на всех клиентов.

Как *** они его тестили месяц?
Сталинское "расстрелять" было бы тут к месту наверно

НАРОД!!!!! - як Ви всі ще той банчик терпите?......
.....напевно, "терпили" - вони і в Африці такі! :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3368
З нами з: 19.10.15
Подякував: 40 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5310531153125313
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, Слушатель, Google Feedfetcher, keep, Долярчик і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 932, 933, 934
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9330 1338761
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 21:15
gorgany
Банк Глобус 1 ... 279, 280, 281
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
2802 394583
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 19:19
Vial
Юнекс Банк 1 ... 131, 132, 133
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1327 308189
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 19:00
nik20100
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.