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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лют, 2018 20:49
Искатель написав:
1. Имею пакет "Ультра"
Для ультры это пока не нужно, платными СМС сделали только в комфорте.
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Сибарит
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Додано: Пон 12 лют, 2018 21:06
Сибарит написав: Искатель написав:
1. Имею пакет "Ультра"
Для ультры это пока не нужно, платными СМС сделали только в комфорте.
А в Комфорте вообще смс отключаются ? (если не надо)
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keep
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Додано: Пон 12 лют, 2018 21:31
keep написав: Сибарит написав: Искатель написав:
1. Имею пакет "Ультра"
Для ультры это пока не нужно, платными СМС сделали только в комфорте.
А в Комфорте вообще смс отключаются ? (если не надо)
Конечно. Отключить Альфа-Чек мона для любого пакета, написав заяву в отделении
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 12 лют, 2018 22:02
romanauscas написав:
На Андроид 7.1.1 весь текст push-сообщения видно!
значит пуши реализуются средствами андроида а не АльфаМобайл.
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keep
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Додано: Пон 12 лют, 2018 22:04
IMPRINTER написав:curiousobro
на некоторых моделях телефона кастрированный пуш можно расширить обхватив его сверху и снизу и разведя пальцы ...
На Samsung работает именно так, проверено лично. Но если знать об этом, то никаких неудобств не доставляет.
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