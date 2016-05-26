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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лют, 2018 23:14
Re: Альфа-Банк
от времена....) раньше мы то Федины комунальные депошки обсуждали..) то еще какие вкусности , а теперь чего ? ...какие то...тьфу -недоделанные пуши , куда мир катится )
Додано: Пон 12 лют, 2018 23:26
Подтверждаю. У меня тож после удаления и повторной установки апликуХи и затем повторной установки режима пушей эти самые пуши таки заработали. Чуток заставил понервничасть СБ Альфы, для проверки работоспособности вводил неправильный ЦВВ -- так СБ наяривала не останавливаясь по всем 3м картам
ПС. Мож, канэшна, вместо переустановки апликухи достаточно тока почистить его кеш, но то такэ. Хай Постернак нормальное руководство напишет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 12 лют, 2018 23:41
Re: Альфа-Банк
Имеется 2кредитки.
Конект 20т. и эко 23т.
Хотелось бы одну, наприклад конект но с лимитом 50.
Какие есть варианты, перенос, смена тарифа, обьединение, увеличение?
Может существуют другие магические цифры кроме 50?
Додано: Пон 12 лют, 2018 23:50
ИМХО. Погасить и закрыть Коннект(там лимт меньше). Через 3..4 нед. (Алка, наверное, за это время обновит инфу в УБКИ) попробовать заполучить какойнить сногшибательный лимит (20..30К) у Мони или Таськи, но так шобы они послали таки запрос в УБКИ, т.е. их скоринг таки работал. Ну и через 2..3 мес ждать существенное повышение лимита у Алки. Правда, наврядли сразу +30 будет, но порядка +10..15 оч. даже ожидаемо
Еще вар. есть, но оч. стрёмный. Вааще все закрыть. Найди супер-менагера, который НОРМАЛЬНО подаст заявку на повторный скоринг. Укажет все-все Ваши преимущества: афигенную белую з/п 30К, регул. доп заработок 20К, три машины, 2 хаты, депо в др. банкаХ на 1 лимон... Вот тада може сразу и 60к нальют
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 лют, 2018 00:02
Re: Альфа-Банк
С тасей и моней затык. Прописка Атошная.
Эко я еще не получил. Заказал смену тарифа с максимум.
После расчетной даты можно будет получить. Но смысл?
Если нужно сразу 50.
Имеет ли смысл обращаться к офпреду?
Дескать плиз!!! обьедените лимиты на конекте и +7000 за лояльность.
Иначе, имею дурную привычку забирать все и закрывать все продукты.
Додано: Вів 13 лют, 2018 00:11
и недоделанный МАБ, в котором по выписке вчерашняя оплата на заморском сайте даже в блоке не фигурирует то есть за прошедшие сутки вообще ни единого следа этой операции, кроме изменившегося на момент покупки баланса кредитки - это нормально?
Додано: Вів 13 лют, 2018 07:57
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:47
Исчезновение денег в банке
Уважаемое сообщество.
Требуется совет. 7 февраля плохо работал интернет банкинг. Переводил с карты Комфорт на свободный депозит. С карты деньги списали. На депозит не поступили. После звонка в колл-центр оказалось, что на невыясненных платежах денег тоже нет. Таким образом мои кровные куда-то испарились. Зафиксировал запрос. С тех пор меня кормят сказками, что тщательно ищут мои кровные. Вопросы:
1.Как такое вообще возможно в банке.
2.По нормативным документам, сколько у банка есть времени на сочинение сказок?
Заранее спасибо за компетентные ответы и советы.
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:56
нигилист
а в каком статусе операция вверху в мабе? и как она описана в выписке?
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Додано: Вів 13 лют, 2018 09:57
Re: Альфа-Банк
Добрый день, уважаемые форумчане.
Сегодня будут проведены технологические работы в системах My Alfa-Bank и Alfa-Mobile.
Начало работ: 12:00 13.02.2018
Ожидаемое время окончания работ: 12:15 13.02.2018
Во время проведения работ системы My Alfa-Bank и AlfaMobile будут недоступны до 15 мин.
Сакуры белая ветвь
Тихо на землю легла. Доволен я новой пилой.
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