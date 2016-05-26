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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5312531353145315>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 879
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 23:14

Re: Альфа-Банк

от времена....) раньше мы то Федины комунальные депошки обсуждали..) то еще какие вкусности , а теперь чего ? ...какие то...тьфу -недоделанные пуши , куда мир катится )
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 23:26

  vak написав:
  Faceless написав:Я пока так и не добился чтобы пуши приходили. Альфа-чек и так был включен, на всякий случай обновил в них телефон - но все равно никаких пушей не приходит

может быть совпадение.
пуш получил после удаления и установки заново приложения.
на прош.неделе обновлялся, неск.раз подтверждал включение. не помогало.

мож.будет полезным сообщестау пушевиков. из общения с поддержкой. пуш будет приходить только на одно устройство. на то, в котором активация пуш была сделана последней.

Подтверждаю. У меня тож после удаления и повторной установки апликуХи и затем повторной установки режима пушей эти самые пуши таки заработали. Чуток заставил понервничасть СБ Альфы, для проверки работоспособности вводил неправильный ЦВВ -- так СБ наяривала не останавливаясь по всем 3м картам :)

ПС. Мож, канэшна, вместо переустановки апликухи достаточно тока почистить его кеш, но то такэ. Хай Постернак нормальное руководство напишет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 23:41

Re: Альфа-Банк

Имеется 2кредитки.
Конект 20т. и эко 23т.
Хотелось бы одну, наприклад конект но с лимитом 50.
Какие есть варианты, перенос, смена тарифа, обьединение, увеличение?
Может существуют другие магические цифры кроме 50?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 23:50

  BigMan написав:Имеется 2кредитки.
Конект 20т. и эко 23т.
Хотелось бы одну, наприклад конект но с лимитом 50.
Какие есть варианты, перенос, смена тарифа, обьединение, увеличение?
Может существуют другие магические цифры кроме 50?

ИМХО. Погасить и закрыть Коннект(там лимт меньше). Через 3..4 нед. (Алка, наверное, за это время обновит инфу в УБКИ) попробовать заполучить какойнить сногшибательный лимит (20..30К) у Мони или Таськи, но так шобы они послали таки запрос в УБКИ, т.е. их скоринг таки работал. Ну и через 2..3 мес ждать существенное повышение лимита у Алки. Правда, наврядли сразу +30 будет, но порядка +10..15 оч. даже ожидаемо :P :P
Еще вар. есть, но оч. стрёмный. Вааще все закрыть. Найди супер-менагера, который НОРМАЛЬНО подаст заявку на повторный скоринг. Укажет все-все Ваши преимущества: афигенную белую з/п 30К, регул. доп заработок 20К, три машины, 2 хаты, депо в др. банкаХ на 1 лимон... Вот тада може сразу и 60к нальют :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 00:02

Re: Альфа-Банк

С тасей и моней затык. Прописка Атошная.
Эко я еще не получил. Заказал смену тарифа с максимум.
После расчетной даты можно будет получить. Но смысл?
Если нужно сразу 50.
Имеет ли смысл обращаться к офпреду?
Дескать плиз!!! обьедените лимиты на конекте и +7000 за лояльность.
Иначе, имею дурную привычку забирать все и закрывать все продукты.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 00:11

  -VICTOR- написав:от времена....) раньше мы то Федины комунальные депошки обсуждали..) то еще какие вкусности , а теперь чего ? ...какие то...тьфу -недоделанные пуши , куда мир катится )
и недоделанный МАБ, в котором по выписке вчерашняя оплата на заморском сайте даже в блоке не фигурирует :shock: то есть за прошедшие сутки вообще ни единого следа этой операции, кроме изменившегося на момент покупки баланса кредитки - это нормально?
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 07:57

  Vorlon написав:Кто-то оформлял рассрочки в последние несколько дней? У меня ещё неделя в запасе. Вот и думаю - оформить сейчас или подождать пока починят все неполадки...

В вс. делал покупку. Предложение пришло сразу. Ожидаем подтверждения. Все в штатном режиме.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:47

Исчезновение денег в банке

Уважаемое сообщество.
Требуется совет. 7 февраля плохо работал интернет банкинг. Переводил с карты Комфорт на свободный депозит. С карты деньги списали. На депозит не поступили. После звонка в колл-центр оказалось, что на невыясненных платежах денег тоже нет. Таким образом мои кровные куда-то испарились. Зафиксировал запрос. С тех пор меня кормят сказками, что тщательно ищут мои кровные. Вопросы:
1.Как такое вообще возможно в банке.
2.По нормативным документам, сколько у банка есть времени на сочинение сказок?
Заранее спасибо за компетентные ответы и советы.
нигилист
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:56

нигилист

а в каком статусе операция вверху в мабе? и как она описана в выписке?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:57

Re: Альфа-Банк

Добрый день, уважаемые форумчане.
Сегодня будут проведены технологические работы в системах My Alfa-Bank и Alfa-Mobile.
Начало работ: 12:00 13.02.2018
Ожидаемое время окончания работ: 12:15 13.02.2018
Во время проведения работ системы My Alfa-Bank и AlfaMobile будут недоступны до 15 мин.
Сакуры белая ветвь
Тихо на землю легла. Доволен я новой пилой.
oleksiy_posternak
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