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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лют, 2018 10:00
IMPRINTER операция не подтверждена. После ввода пароля при платеже банкинг вылетел. Смс о списании средств пришла сразу.
Додано: Вів 13 лют, 2018 10:20
а а выписке есть строчка о списании - именно списании - возможно оно захолдилось?
пишите в личку саппорту нашему - это единственный канал решить в альфе проблемы.
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