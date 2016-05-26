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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 879
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:00

IMPRINTER операция не подтверждена. После ввода пароля при платеже банкинг вылетел. Смс о списании средств пришла сразу.
нигилист
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:20

  нигилист написав:IMPRINTER операция не подтверждена. После ввода пароля при платеже банкинг вылетел. Смс о списании средств пришла сразу.


а а выписке есть строчка о списании - именно списании - возможно оно захолдилось?
пишите в личку саппорту нашему - это единственный канал решить в альфе проблемы.
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IMPRINTER
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Повідомлень: 33514
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
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