Уже работает, походу исправления ставили, так как последние операции начали отображаться
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лют, 2018 19:34
Додано: Сер 14 лют, 2018 19:46
вопрос знатокам)
А что происходит с лимитом по кредиткам, если человек увольняется и выходит с зарплатного проекта Аллы?
Его сразу порежут? Что будет с рассрочками, если на них окажется больше нового лимита?
ВВХ - ПНХ!
Додано: Сер 14 лют, 2018 20:01
Re: Альфа-Банк
И очередное снижение ставок с 20.02.2018
Додано: Сер 14 лют, 2018 20:21
Re: Альфа-Банк
С уважением
Додано: Сер 14 лют, 2018 20:34
Alfa_Bank подскажите!
Как пользоваться ИБ, если вдруг пропадет возможность получать смс-пароли (не будет мобильной связи)?
Вы как-то говорили, если не ошибаюсь, что должно быть какое-то приложение...
С уважением
Додано: Сер 14 лют, 2018 20:48
Re: Альфа-Банк
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Додано: Сер 14 лют, 2018 20:52
Додано: Сер 14 лют, 2018 20:53
Alfa_Bank, а давно через Альфа-Погашение проводка по кредсчету проходит через +2дн после отправки? Чет я помню про "на сл. день", и посоветовал одному перцу.
Так он меня обрадовал, шо тут теперь тыпычный манисенд
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:02
нет. пароли на подтверждение операции - тока в смс.
пушом/вайбером можно только получать сообщения о тратах по карте.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 21:06
Имхо, ничего не изменится. Выходили с зарплатного проекта от Аллы, никому из тех, кто пользовался кредитками ничего не порезали, а некоторым, кто переоформлял спустя время новые кредитки, неплохо налили.
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