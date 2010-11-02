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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5319532053215322>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 879
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 19:34

  Arien написав:MyAlfa опять упал
что-то зачастило (

Уже работает, походу исправления ставили, так как последние операции начали отображаться :)
Alexon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 19:46

вопрос знатокам)

А что происходит с лимитом по кредиткам, если человек увольняется и выходит с зарплатного проекта Аллы?
Его сразу порежут? Что будет с рассрочками, если на них окажется больше нового лимита?
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 20:01

Re: Альфа-Банк

И очередное снижение ставок с 20.02.2018
https://alfabank.ua/upload/prilozhenie- ... 022018.pdf
slasva
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 20:21

Re: Альфа-Банк

А почему нельзя пополнить "Сберегательный"?
Зображення
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 20:34

Alfa_Bank подскажите!
Как пользоваться ИБ, если вдруг пропадет возможность получать смс-пароли (не будет мобильной связи)?
Вы как-то говорили, если не ошибаюсь, что должно быть какое-то приложение...
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 20:48

Re: Альфа-Банк

  slasva написав:И очередное снижение ставок с 20.02.2018


сторінка із % пуста, де цифри? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 20:52

  greenozon написав:
  slasva написав:И очередное снижение ставок с 20.02.2018


сторінка із % пуста, де цифри? :)

Є там цифри на 8 сторінці.
slasva
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 20:53

Alfa_Bank, а давно через Альфа-Погашение проводка по кредсчету проходит через +2дн после отправки? Чет я помню про "на сл. день", и посоветовал одному перцу.
Так он меня обрадовал, шо тут теперь тыпычный манисенд :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:02

  Oльga1 написав:Alfa_Bank подскажите!
Как пользоваться ИБ, если вдруг пропадет возможность получать смс-пароли (не будет мобильной связи)?
Вы как-то говорили, если не ошибаюсь, что должно быть какое-то приложение...


нет. пароли на подтверждение операции - тока в смс.
пушом/вайбером можно только получать сообщения о тратах по карте.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:06

  romanauscas написав:А что происходит с лимитом по кредиткам, если человек увольняется и выходит с зарплатного проекта Аллы?
Его сразу порежут? Что будет с рассрочками, если на них окажется больше нового лимита?

Имхо, ничего не изменится. Выходили с зарплатного проекта от Аллы, никому из тех, кто пользовался кредитками ничего не порезали, а некоторым, кто переоформлял спустя время новые кредитки, неплохо налили.
GrafBV
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