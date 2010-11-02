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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5319532053215322

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 879
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:14

Re: Альфа-Банк

  slasva написав:Є там цифри на 8 сторінці.

Дякую! дійсно зявились (коли дивився 1ий раз було пусто)

Цікава остання зноска -

Максимальна сума вкладу при укладанні у відділенні Банку складає 4 000 000 грн (еквівалент в іншій валюті), при розміщенні вкладу понад цієї суми –
процентна ставка визначається за рішенням Банку.
Максимальна сума вкладу при укладанні із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-Bank» складає 20 000 000 грн (еквівалент в іншій валюті), при
розміщенні вкладу понад цієї суми – процентна ставка визначається за рішенням Банку



це інд. умови?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:15

  greenozon написав:
  slasva написав:И очередное снижение ставок с 20.02.2018


сторінка із % пуста, де цифри? :)

По доляру буде 4.5%....троха падаємо.
По ойро взагалі дно.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:20

  IMPRINTER написав: пароли на подтверждение операции - тока в смс.
пушом/вайбером можно только получать сообщения о тратах по карте.


Позвольте не согласиться... Мне пароль на подтверждение операции приходит в виде пуша, а поскольку я не знал ранее, что пуш раздвигается, то прочитать код подтверждения я не смог и отключил пуши обратно, подключив СМС.
Разобравшись и "раздвинув" сообщение через несколько дней, я опять включил пуши. :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:22

  greenozon написав:Максимальна сума вкладу при укладанні із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-Bank» складає 20 000 000 грн (еквівалент в іншій валюті), при розміщенні вкладу понад цієї суми – процентна ставка визначається за рішенням Банку
це інд. умови?


А яка різниця??? У будь-якому випадку гарантується повернення тільки 200тис.грн. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:24

  Watcher написав:
  IMPRINTER написав: пароли на подтверждение операции - тока в смс.
пушом/вайбером можно только получать сообщения о тратах по карте.


Позвольте не согласиться... Мне пароль на подтверждение операции приходит в виде пуша, а поскольку я не знал ранее, что пуш раздвигается, то прочитать код подтверждения я не смог и отключил пуши обратно, подключив СМС.
Разобравшись и "раздвинув" сообщение через несколько дней, я опять включил пуши. :-)


не путайте лук-ап пароль для п2п перевода, котрый по сути и является информированием о расходной операции по карте и ОТП-пароль на подтверждение операции в МАБе, про что был вопрос Ольги.

на подтверждение операции в МАБе пароль приходит ТОЛЬКО в смс.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:26

Re: Альфа-Банк

greenozon написав:
  slasva написав:Є там цифри на 8 сторінці.

Дякую! дійсно зявились (коли дивився 1ий раз було пусто)

Цікава остання зноска -

Максимальна сума вкладу при укладанні у відділенні Банку складає 4 000 000 грн (еквівалент в іншій валюті), при розміщенні вкладу понад цієї суми –
процентна ставка визначається за рішенням Банку.
Максимальна сума вкладу при укладанні із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-Bank» складає 20 000 000 грн (еквівалент в іншій валюті), при
розміщенні вкладу понад цієї суми – процентна ставка визначається за рішенням Банку



це інд. умови?
На таких суммах думаете это имеет значение?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:31

  slasva написав:И очередное снижение ставок с 20.02.2018
https://alfabank.ua/upload/prilozhenie- ... 022018.pdf

А де пише що саме з 20.02?
Мож хто схоче у останній вагон стрибнути.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:33

  IMPRINTER написав:
  Oльga1 написав:Alfa_Bank подскажите!
Как пользоваться ИБ, если вдруг пропадет возможность получать смс-пароли (не будет мобильной связи)?
Вы как-то говорили, если не ошибаюсь, что должно быть какое-то приложение...


нет. пароли на подтверждение операции - тока в смс.
пушом/вайбером можно только получать сообщения о тратах по карте.

:( Так может что-то придумают?
Например, Донецк и область уже второй месяц без моб.украинской связи. И сказали,что, скорей всего, и не будет.
В Луганске восстановили, но всякое может быть, в любой момент.
П.С. Помню, летом 14-го Дельта высылала пароль через Скайп, в порядке исключения... разово.
Востаннє редагувалось Oльga1 в Сер 14 лют, 2018 21:35, всього редагувалось 1 раз.
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:35

  IMPRINTER написав:
  Кочевник написав:Ліміти в офлайні відповідають лімітам, які читаються по кожній карті? Хочу значну покупку оплатити картою.


не совсем понятен вопрос

Хочу оплатити товар на суму близько 20000 грн. В МАБі на кредитку ліміт по оплаті світиться з купою 9-ток. Умовно 999999999.
Перед купівлею додатково ліміт піднімати не потрібно, дійсно оплата в офлайні необмежена?
Кочевник
 
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  Alfa_Bank написав:Люблю Вас)


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