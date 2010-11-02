Дякую! дійсно зявились (коли дивився 1ий раз було пусто)
Цікава остання зноска -
Максимальна сума вкладу при укладанні у відділенні Банку складає 4 000 000 грн (еквівалент в іншій валюті), при розміщенні вкладу понад цієї суми – процентна ставка визначається за рішенням Банку. Максимальна сума вкладу при укладанні із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-Bank» складає 20 000 000 грн (еквівалент в іншій валюті), при розміщенні вкладу понад цієї суми – процентна ставка визначається за рішенням Банку
це інд. умови?
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IMPRINTER написав: пароли на подтверждение операции - тока в смс. пушом/вайбером можно только получать сообщения о тратах по карте.
Позвольте не согласиться... Мне пароль на подтверждение операции приходит в виде пуша, а поскольку я не знал ранее, что пуш раздвигается, то прочитать код подтверждения я не смог и отключил пуши обратно, подключив СМС. Разобравшись и "раздвинув" сообщение через несколько дней, я опять включил пуши.
greenozon написав:Максимальна сума вкладу при укладанні із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-Bank» складає 20 000 000 грн (еквівалент в іншій валюті), при розміщенні вкладу понад цієї суми – процентна ставка визначається за рішенням Банку це інд. умови?
А яка різниця??? У будь-якому випадку гарантується повернення тільки 200тис.грн.
IMPRINTER написав: пароли на подтверждение операции - тока в смс. пушом/вайбером можно только получать сообщения о тратах по карте.
Позвольте не согласиться... Мне пароль на подтверждение операции приходит в виде пуша, а поскольку я не знал ранее, что пуш раздвигается, то прочитать код подтверждения я не смог и отключил пуши обратно, подключив СМС. Разобравшись и "раздвинув" сообщение через несколько дней, я опять включил пуши.
не путайте лук-ап пароль для п2п перевода, котрый по сути и является информированием о расходной операции по карте и ОТП-пароль на подтверждение операции в МАБе, про что был вопрос Ольги.
на подтверждение операции в МАБе пароль приходит ТОЛЬКО в смс.
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Дякую! дійсно зявились (коли дивився 1ий раз було пусто)
Цікава остання зноска -
Максимальна сума вкладу при укладанні у відділенні Банку складає 4 000 000 грн (еквівалент в іншій валюті), при розміщенні вкладу понад цієї суми – процентна ставка визначається за рішенням Банку. Максимальна сума вкладу при укладанні із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-Bank» складає 20 000 000 грн (еквівалент в іншій валюті), при розміщенні вкладу понад цієї суми – процентна ставка визначається за рішенням Банку
Oльga1 написав:Alfa_Bank подскажите! Как пользоваться ИБ, если вдруг пропадет возможность получать смс-пароли (не будет мобильной связи)? Вы как-то говорили, если не ошибаюсь, что должно быть какое-то приложение...
нет. пароли на подтверждение операции - тока в смс. пушом/вайбером можно только получать сообщения о тратах по карте.
Так может что-то придумают? Например, Донецк и область уже второй месяц без моб.украинской связи. И сказали,что, скорей всего, и не будет. В Луганске восстановили, но всякое может быть, в любой момент. П.С. Помню, летом 14-го Дельта высылала пароль через Скайп, в порядке исключения... разово.
Востаннє редагувалось Oльga1 в Сер 14 лют, 2018 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Кочевник написав:Ліміти в офлайні відповідають лімітам, які читаються по кожній карті? Хочу значну покупку оплатити картою.
не совсем понятен вопрос
Хочу оплатити товар на суму близько 20000 грн. В МАБі на кредитку ліміт по оплаті світиться з купою 9-ток. Умовно 999999999. Перед купівлею додатково ліміт піднімати не потрібно, дійсно оплата в офлайні необмежена?