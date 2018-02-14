Здравствуйте Alfa_Bank! Скажите пожалуйста, если по окончании депо я загоню его на сберегательный, то будет ли с меня удержана комиссия за снятие денег с него в таких случаях: 1. Через неделю гашу кредитку со сбера (тут вроде не должно быть, ибо б/н ) 2. Через 5 дней перевожу деньги со сбера на пакетную дебетную карту с дальнейшей отправкой суммы сэпом в другой банк? Во 2-м случае тоже вроде как бы б/н, но я лучше уточню у вас, чтобы потом локти не кусать. Спасибо
clientage написав:Alfa_Bank, а давно через Альфа-Погашение проводка по кредсчету проходит через +2дн после отправки? Чет я помню про "на сл. день", и посоветовал одному перцу. Так он меня обрадовал, шо тут теперь тыпычный манисенд
romanauscas написав:А что происходит с лимитом по кредиткам, если человек увольняется и выходит с зарплатного проекта Аллы? Его сразу порежут? Что будет с рассрочками, если на них окажется больше нового лимита?
Тут даже в оформлении комфорта отказали без объяснения причин, так что who его знает что им завтра в башню стукнет, смузистам нашим.
romanauscas написав:А что происходит с лимитом по кредиткам, если человек увольняется и выходит с зарплатного проекта Аллы? Его сразу порежут? Что будет с рассрочками, если на них окажется больше нового лимита?
Тут даже в оформлении комфорта отказали без объяснения причин, так что who его знает что им завтра в башню стукнет, смузистам нашим.
clientage написав:Alfa_Bank, а давно через Альфа-Погашение проводка по кредсчету проходит через +2дн после отправки? Чет я помню про "на сл. день", и посоветовал одному перцу. Так он меня обрадовал, шо тут теперь тыпычный манисенд
Уже пару лет так.
гасил 13.02 потребу - загасилась 14.02 вечером как и в январе.На след день ежели до 22:30 вроде,там писало и про +1 тоже