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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 879
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 00:16

Здравствуйте Alfa_Bank!
Скажите пожалуйста, если по окончании депо я загоню его на сберегательный, то будет ли с меня удержана комиссия за снятие денег с него в таких случаях:
1. Через неделю гашу кредитку со сбера (тут вроде не должно быть, ибо б/н )
2. Через 5 дней перевожу деньги со сбера на пакетную дебетную карту с дальнейшей отправкой суммы сэпом в другой банк?
Во 2-м случае тоже вроде как бы б/н, но я лучше уточню у вас, чтобы потом
локти не кусать. Спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 00:35

Кассандра

любые переводы в мабе со сбера куда угодно - без комисса, согласно слов саппорта, т.е. пока в теории ) на практике пока еще никто не юзал )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 06:29

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Alfa_Bank, а давно через Альфа-Погашение проводка по кредсчету проходит через +2дн после отправки? Чет я помню про "на сл. день", и посоветовал одному перцу.
Так он меня обрадовал, шо тут теперь тыпычный манисенд :mrgreen:
Уже пару лет так.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 06:31

Re: Альфа-Банк

romanauscas написав:А что происходит с лимитом по кредиткам, если человек увольняется и выходит с зарплатного проекта Аллы?
Его сразу порежут? Что будет с рассрочками, если на них окажется больше нового лимита?
Тут даже в оформлении комфорта отказали без объяснения причин, так что who его знает что им завтра в башню стукнет, смузистам нашим.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:31

  cdj2 написав:
romanauscas написав:А что происходит с лимитом по кредиткам, если человек увольняется и выходит с зарплатного проекта Аллы?
Его сразу порежут? Что будет с рассрочками, если на них окажется больше нового лимита?
Тут даже в оформлении комфорта отказали без объяснения причин, так что who его знает что им завтра в башню стукнет, смузистам нашим.


Думаю ничего не будет, всё останется на месте.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:40

  cdj2 написав:
clientage написав:Alfa_Bank, а давно через Альфа-Погашение проводка по кредсчету проходит через +2дн после отправки? Чет я помню про "на сл. день", и посоветовал одному перцу.
Так он меня обрадовал, шо тут теперь тыпычный манисенд :mrgreen:
Уже пару лет так.

гасил 13.02 потребу - загасилась 14.02 вечером как и в январе.На след день ежели до 22:30 вроде,там писало и про +1 тоже
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:53

% на свої по КК

Alfa_Bank
Це помилка укладачів документа? Чи відновлюється % на позитивний залишок по КК?
https://alfabank.ua/upload/prilozhenie- ... 022018.pdf
Зображення
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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