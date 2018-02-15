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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5323532453255326

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 879
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:51

Alfa_Bank Оформляется ли «Моментальна розстрочка на карту» на операцию Покупка (LIQPAY*Kommunalka(I0110X62), DNEPR, UKR,MCC 4900)? Уже и по счету проведено, а смс предложения на рассрочку нет :cry: Сумма >1000грн, своих денег на карте нет
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:03

Alfa_Bank розкажіть як працює процес закриття карти в ІБ.
Хотіли закрити кредитну карту, щоб подати заявку на іншу. Ще минулого тижня через кнопку в ІБ подали заявку на закриття. Карта пропала з ІБ зразу але в закритих договорах так і не появилась! Колега закривав карту через відділення, так вона на наступний день була вже закрита! Скільки часу буде закриватись карта через ІБ ???

Прошу уникнути відповіді про 45 днів. Це і так ясно. Карта була повністю погашена копійка в копійку і закрита на наступний день після розрахункової дати. Блокувань ніяких теж не було.

Велике прохання дати чарівного пєндаля слоупоку який до цих пір не закрив карту.
А також пояснити тут чому через відділення карту закривають швидко а через ІБ ...
І озвучте на майбутнє реальні середньостатистичні строки закриття карт через ІБ.
mixa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:08

  mixa написав:Alfa_Bank розкажіть як працює процес закриття карти в ІБ.
Хотіли закрити кредитну карту, щоб подати заявку на іншу. Ще минулого тижня через кнопку в ІБ подали заявку на закриття. Карта пропала з ІБ зразу але в закритих договорах так і не появилась! Колега закривав карту через відділення, так вона на наступний день була вже закрита! Скільки часу буде закриватись карта через ІБ ???

Прошу уникнути відповіді про 45 днів. Це і так ясно. Карта була повністю погашена копійка в копійку і закрита на наступний день після розрахункової дати. Блокувань ніяких теж не було.

Велике прохання дати чарівного пєндаля слоупоку який до цих пір не закрив карту.
А також пояснити тут чому через відділення карту закривають швидко а через ІБ ...
І озвучте на майбутнє реальні середньостатистичні строки закриття карт через ІБ.


вообще счет должен закрыться через 45 дней. и тогда появится в закрытых.
это если в отделении пишут какую то служебку - то счет могут закрыть и в тот же день.
в ИБ такого быть не может - это делается исключительно индивидуально.

зачем вам надо так срочно увидеть это в Закрытых?

Если вы закрывали с целью переоткрытия новой кредитки - это НЕ важно. Главное - обнуление кредитного лимита, что у вас уже произошло !
ждать появления ее в закрытых - НЕ НУЖНО. Можете заказывать новую.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:18

Re: Альфа-Банк

  mixa написав:Хотіли закрити кредитну карту, щоб подати заявку на іншу.

А смысл? Ща шобы получить КК в другом тарифе нуна просто оставить заяву на 0800 и через несколько дн. зайти в отд. за новой картой с тем же лимитом (даже не погашенным) и оставшимися рассрочками :idea:
При открытии новой КК с нуля прийдется пройти повторно скоринг, рез-ты которого не всегда ожидаемы и подписать новый кред. договор с новой РД. Вот разве шо это бывает для некоторых и важно :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:27

mixa Если закрытая карта не была второй кредитной, то сразу можно подавать.
А если второй, то или смена пакета обслуживания, или ждать 45 дней для подачи новой заявки на карту.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:30

Re: Альфа-Банк

Или вообще получить отлуп по всему.
До сих пор не понимаю как это можно клиенту имеющему в банке действующие счёта и вклады отказать в выдаче дебетовой карты? Это чтобы вклад нельзя было снять что ли? Так там по сути копейки. Форумчане помнят, что каждый банк обидевший меня или родных заканчивал вводом ВА спустя 2-6 месяцев. Постернак то точно помнит. Он в одном из этих банков работал. Стоит задуматься. :-D
Востаннє редагувалось cdj2 в П'ят 16 лют, 2018 10:32, всього редагувалось 1 раз.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:31

  anikola13 написав:mixa Если закрытая карта не была второй кредитной, то сразу можно подавать.
А если второй, то или смена пакета обслуживания, или ждать 45 дней для подачи новой заявки на карту.


НЕ нужно !!!
я пождавал не дожидаясь. Для второй кредитки главное отсутствие второго кредитного лимита. Второй кредитный лимит у него аннулирован. А ито, что сам счет еще не закрыть - это не важно. Подавать можно на сл. день не дожидаясь никаких 45-ти.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 16 лют, 2018 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:31

  anikola13 написав:mixa Если закрытая карта не была второй кредитной, то сразу можно подавать.
А если второй, то или смена пакета обслуживания, или ждать 45 дней для подачи новой заявки на карту.

Чуток не так...
А если второй, то если уже прошло 45дн и после её выдачи, то сразу можно подавать :idea:
ИМХО, просто изменить тариф обслуживания гораздо проще и быстрее
... делайте хоть что-нибудь!
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