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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:58
Квесторе_поверніться
Это в теории, как справедливо заметил импринтер в ответ на мой пост пару дней назад. А я хочу заручится ответом оф преда во избежание любых разночтений, дабы потом не метаться в поисках необходимого денежного ресурса, который
как известно далеко не бесконечен, так понятнее?
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Кассандра
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:04
Кассандра написав:Квесторе_поверніться
Это в теории, как справедливо заметил импринтер в ответ на мой пост пару дней назад. А я хочу заручится ответом оф преда во избежание любых разночтений, дабы потом не метаться в поисках необходимого денежного ресурса, который как известно далеко не бесконечен, так понятнее?
Всерівно слід диверсифікувати ризики по платежах.
Останнім часом в кагорту платіжних зайшов Ощад.
Ну і Приват, Райф, Прокредит...з менш надійних Фарс і Конкорд...список не вичерпний.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:07
Квесторе_поверніться написав: Кассандра написав:Квесторе_поверніться
Это в теории, как справедливо заметил импринтер в ответ на мой пост пару дней назад. А я хочу заручится ответом оф преда во избежание любых разночтений, дабы потом не метаться в поисках необходимого денежного ресурса, который как известно далеко не бесконечен, так понятнее?
Всерівно слід диверсифікувати ризики по платежах.
Останнім часом в кагорту платіжних зайшов Ощад.
Ну і Приват, Райф, Прокредит...з менш надійних Фарс і Конкорд...список не вичерпний.
Приват ? 0.5%+3грн или 0+1% - это платежный по вашему? Данунах.
Прокредит безальтернативных 100грн/мес
Райф Активный + Моня в дебетном режиме более менее похожи на Альфу
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curiousobro
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:31
curiousobro написав:
Приват ? 0.5%+3грн или 0+1% - это платежный по вашему? Данунах.
Подтверждаю, Приват сейчас годен только для оплаты своих счетов в Привате, чтобы деньги ни внутрь, ни наружу не выходили.
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Watcher
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:00
Квесторе_поверніться написав:
з менш надійних Фарс і Конкорд...список не вичерпний.
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... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:56
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
з менш надійних Фарс і Конкорд...список не вичерпний.
+ Вернум
Тася что уже не модная?
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pavyak
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:08
pavyak написав: clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
з менш надійних Фарс і Конкорд...список не вичерпний.
+ Вернум
Тася что уже не модная?
ну 2грн дорого
Аллюсик шото приболела
Пока Валька и КоКо пашут, Пышка на подхвате.
У Вермута, пардон, диарея
Таська и Симка на запасной лавке пока
А Скунса выгнал коленом под зад
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:24
clientage написав:
Аллюсик шото приболела
Пока Валька и КоКо пашут, Пышка на подхвате.
У Вермута, пардон, диарея
Таська и Симка на запасной лавке пока
А Скунса выгнал коленом под зад
Przepraszam bardzo, а цо то есть Пышка і Симка ?
Пышка- Пышный?
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lel
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:31
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Симка - судя по всему Эксим
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