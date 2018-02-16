RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5327532853295330

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 880
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:32

Re: Альфа-Банк

  lel написав:Przepraszam bardzo, а цо то есть Пышка і Симка ?

Зображення
И
Зображення
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23486
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1915 раз.
Подякували: 2661 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:32

  clientage написав:Аллюсик шото приболела

:mrgreen:

Чего приболел, вчера очень быстро залетело в эксим.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2031
З нами з: 15.02.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:38

  clientage написав:Зображення

Эксим? Или никто не угадал? Может Моня?
lel
 
Повідомлень: 1452
З нами з: 10.12.13
Подякував: 792 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5327532853295330
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, evgenkh, kostya77, lel, novichok, sola і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 941, 942, 943
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9426 1348247
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 20:05
greenozon
ВТБ Банк 1 ... 1244, 1245, 1246
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12450 2420776
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 18:19
Михалыч
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3001, 3002, 3003
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30024 3695411
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 17:21
lov2108
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53293)
16.02.2018 22:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.