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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:32
lel написав:
Przepraszam bardzo, а цо то есть Пышка і Симка ?
И
... делайте хоть что-нибудь!
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