Коллеги подскажите плиз, если на Новой почте оплачивать Максимкой наложку за полученный товар, то: 1. Будет ли расценена Аллой такая трата как "покупка" - в смысле не расценят ли как снятие наличных перевод денег и т.п.? 2. Будет ли предложена раССтрочка? Заранее сэнкс
Flamingo написав:Коллеги подскажите плиз, если на Новой почте оплачивать Максимкой наложку за полученный товар, то: 1. Будет ли расценена Аллой такая трата как "покупка" - в смысле не расценят ли как снятие наличных перевод денег и т.п.? 2. Будет ли предложена раССтрочка? Заранее сэнкс
1. Как покупка, на ОLX писали про перевод 2. Вроде, зависит от терминала, ощадовский подходит, приват нет
Flamingo написав:Коллеги подскажите плиз, если на Новой почте оплачивать Максимкой наложку за полученный товар, то: 1. Будет ли расценена Аллой такая трата как "покупка" - в смысле не расценят ли как снятие наличных перевод денег и т.п.? 2. Будет ли предложена раССтрочка? Заранее сэнкс
Неоднократно платил наложку, доставку и оформлял рассрочку, но не "Безопасный платеж НП"(это перевод). Все в порядке. В НП есть 2 вида терминалов. Для перестраховки выбираю терминал Ощада, платя Альфой, у двух операторов - разные терминалы. 1) Ощадбанк - MCC 4214; 2) Приватбанк - MCC 9402.