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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:32
Re: Альфа-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:32
Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:44
lel, экСим-реинкарнаСЫя. Банка, которая не хотела работать с ритейлом, но вот за 4 года войны решила запустить чиста ритейловую ахцию. Антирестно на скока им силёнок то хватит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:48
У неё чиста глубоковнутренняя болезнь -- жаба. Пока не все видят
Кадато, лет 5 шоли назад уже шото подобное было, тада быстро прошло. Щас, похоже, вернулось Пропадает девка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 17 лют, 2018 03:00
casper12
Шо вы хотите от банка, который лидирует по затратам на рекламу и маркетинг ?!
Додано: Суб 17 лют, 2018 08:17
Максимка на Новой почте
Коллеги подскажите плиз, если на Новой почте оплачивать Максимкой наложку за полученный товар, то:
1. Будет ли расценена Аллой такая трата как "покупка" - в смысле не расценят ли как снятие наличных перевод денег и т.п.?
2. Будет ли предложена раССтрочка?
Заранее сэнкс
Додано: Суб 17 лют, 2018 09:14
Re: Альфа-Банк
1. Как покупка, на ОLX писали про перевод
2. Вроде, зависит от терминала, ощадовский подходит, приват нет
Додано: Суб 17 лют, 2018 09:16
Неоднократно платил наложку, доставку и оформлял рассрочку, но не "Безопасный платеж НП"(это перевод). Все в порядке. В НП есть 2 вида терминалов. Для перестраховки выбираю терминал Ощада, платя Альфой, у двух операторов - разные терминалы.
1) Ощадбанк - MCC 4214;
2) Приватбанк - MCC 9402.
Додано: Суб 17 лют, 2018 10:37
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