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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5327532853295330

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 880
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:32

Re: Альфа-Банк

  lel написав:Przepraszam bardzo, а цо то есть Пышка і Симка ?

Зображення
И
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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:32

  clientage написав:Аллюсик шото приболела

:mrgreen:

Чего приболел, вчера очень быстро залетело в эксим.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:38

  clientage написав:Зображення

Эксим? Или никто не угадал? Может Моня?
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:44

lel, экСим-реинкарнаСЫя. Банка, которая не хотела работать с ритейлом, но вот за 4 года войны решила запустить чиста ритейловую ахцию. Антирестно на скока им силёнок то хватит 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:48

  pavyak написав:
  clientage написав:Аллюсик шото приболела

:mrgreen:

Чего приболел, вчера очень быстро залетело в эксим.

У неё чиста глубоковнутренняя болезнь -- жаба. Пока не все видят :mrgreen:
Кадато, лет 5 шоли назад уже шото подобное было, тада быстро прошло. Щас, похоже, вернулось :( Пропадает девка :cry: :cry:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 03:00

casper12

Шо вы хотите от банка, который лидирует по затратам на рекламу и маркетинг :P ?!
https://finclub.net/analytics/banki-ne- ... klamu.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 08:17

Максимка на Новой почте

Коллеги подскажите плиз, если на Новой почте оплачивать Максимкой наложку за полученный товар, то:
1. Будет ли расценена Аллой такая трата как "покупка" - в смысле не расценят ли как снятие наличных перевод денег и т.п.?
2. Будет ли предложена раССтрочка?
Заранее сэнкс
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 09:14

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:Коллеги подскажите плиз, если на Новой почте оплачивать Максимкой наложку за полученный товар, то:
1. Будет ли расценена Аллой такая трата как "покупка" - в смысле не расценят ли как снятие наличных перевод денег и т.п.?
2. Будет ли предложена раССтрочка?
Заранее сэнкс


1. Как покупка, на ОLX писали про перевод
2. Вроде, зависит от терминала, ощадовский подходит, приват нет
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 09:16

  Flamingo написав:Коллеги подскажите плиз, если на Новой почте оплачивать Максимкой наложку за полученный товар, то:
1. Будет ли расценена Аллой такая трата как "покупка" - в смысле не расценят ли как снятие наличных перевод денег и т.п.?
2. Будет ли предложена раССтрочка?
Заранее сэнкс

Неоднократно платил наложку, доставку и оформлял рассрочку, но не "Безопасный платеж НП"(это перевод). Все в порядке. В НП есть 2 вида терминалов. Для перестраховки выбираю терминал Ощада, платя Альфой, у двух операторов - разные терминалы.
1) Ощадбанк - MCC 4214;
2) Приватбанк - MCC 9402.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 10:37

  lel написав:Для перестраховки выбираю терминал Ощада, платя Альфой, у двух операторов - разные терминалы.

Только иногда придётся прийти в другой день. Пришёл недавно вечером - касса с ощадовским терминалом пуста. Предложили или платить на примате, или приходить завтра...
Vorlon
 
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