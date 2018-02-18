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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лют, 2018 16:46
clientage написав: Oльga1 написав:
А что такое карты уникальных кодов? В соседней стране "некоторые банки для входа в личный кабинет или операций в нем предлагают подтверждение не по смс, а по картам уникальных кодов". У нас такого нет?
Такое было у Привата и Ощада. Мона было в АТМ получить чек с 10 цифровыми паролями на вход. Следующий чек отменял предыдущий набор. Кажисть у Ощада такая фича еще есть
может тут имелся в виду генератор паролей - токен, у ОТП такое было, у меня до сих пор работает...
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velvet
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Додано: Нед 18 лют, 2018 17:01
velvet написав: clientage написав: Oльga1 написав:
А что такое карты уникальных кодов? В соседней стране "некоторые банки для входа в личный кабинет или операций в нем предлагают подтверждение не по смс, а по картам уникальных кодов". У нас такого нет?
Такое было у Привата и Ощада. Мона было в АТМ получить чек с 10 цифровыми паролями на вход. Следующий чек отменял предыдущий набор. Кажисть у Ощада такая фича еще есть
может тут имелся в виду генератор паролей - токен, у ОТП такое было, у меня до сих пор работает...
Моооже. Брелки есть ещё и у Эксима и карты-токены тож там у некоторых бухов сохранились для доступа к клиент-банку (для юрлиц). Но там же ещё и считыватель нужен. Оч. древняя технология, которая требует постоянной временной (хотя бы раз в 2..3мес) синхронизации между банком и клиентом
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 18 лют, 2018 17:30
Oльga1 написав:
:( Опять крушат отделение Альфы в Киеве... разгромили банкомат, побили окна. В балаклавах. И где блюстители порядка?! Ну просто с..и!
П.С. информация с NewsOne
Норма. Прошлые погромы остались безнаказаны. Ребрендинг в Укрсоц возможно поможет.
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bbc_80
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Додано: Нед 18 лют, 2018 19:11
bbc_80 написав: Oльga1 написав:
:( Опять крушат отделение Альфы в Киеве... разгромили банкомат, побили окна. В балаклавах. И где блюстители порядка?! Ну просто с..и!
П.С. информация с NewsOne
Норма. Прошлые погромы остались безнаказаны. Ребрендинг в Укрсоц возможно поможет.
Раніше я б обурювався. А тепер, на фоні практичного повного спаскудження функціоналу Альфи біженцями з Михайлівсього, мені якось пофіг. А якби чмуріки Коханівського ще б пику набили Пляці і Постернаку - то й поаплодував би їм...
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Nighthawk
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Додано: Нед 18 лют, 2018 19:19
Nighthawk написав:
ще б пику набили Пляці і Постернаку - то й поаплодував би їм...
:)
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bbc_80
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Додано: Нед 18 лют, 2018 20:19
IMPRINTER написав: Watcher написав: IMPRINTER написав:
пароли на подтверждение операции - тока в смс.
пушом/вайбером можно только получать сообщения о тратах по карте.
Позвольте не согласиться... Мне пароль на подтверждение операции приходит в виде пуша, а поскольку я не знал ранее, что пуш раздвигается, то прочитать код подтверждения я не смог и отключил пуши обратно, подключив СМС.
Разобравшись и "раздвинув" сообщение через несколько дней, я опять включил пуши.
не путайте лук-ап пароль для п2п перевода, котрый по сути и является информированием о расходной операции по карте и ОТП-пароль на подтверждение операции в МАБе, про что был вопрос Ольги.
на подтверждение операции в МАБе пароль приходит ТОЛЬКО
в смс.
velvet написав: clientage написав:
Такое было у Привата и Ощада. Мона было в АТМ получить чек с 10 цифровыми паролями на вход. Следующий чек отменял предыдущий набор. Кажисть у Ощада такая фича еще есть
может тут имелся в виду генератор паролей - токен, у ОТП такое было, у меня до сих пор работает...
clientage написав: velvet написав:
может тут имелся в виду генератор паролей - токен, у ОТП такое было, у меня до сих пор работает...
Моооже. Брелки есть ещё и у Эксима и карты-токены тож там у некоторых бухов сохранились для доступа к клиент-банку (для юрлиц). Но там же ещё и считыватель нужен. Оч. древняя технология, которая требует постоянной временной (хотя бы раз в 2..3мес) синхронизации между банком и клиентом
Спасибо. Если правильно поняла, нет ничего, что могло бы спасти в отсутствие мобильной телефонной связи.
И до банкомата с банком - сотни км...Alfa_Bank
, не планируете как-то помогать своим клиентам с ВНТ? Их, наверное, не мало? Станьте уникальными в этом роде.
С уважением
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Oльga1
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Додано: Нед 18 лют, 2018 21:06
Nighthawk написав:
Раніше я б обурювався. А тепер, на фоні практичного повного спаскудження функціоналу Альфи біженцями з Михайлівсього, мені якось пофіг. А якби чмуріки Коханівського ще б пику набили Пляці і Постернаку - то й поаплодував би їм...
Угумс. Самых лояльных клиентов отдали на поругу михайловским. Ну что ж, теперь это не наше дело.
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wig
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Додано: Нед 18 лют, 2018 21:08
wig
да Михайловская ОПГ по сути захватила в Алле власть - куда смотрит Свитек?
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IMPRINTER
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Додано: Нед 18 лют, 2018 22:07
IMPRINTER написав:wig
да Михайловская ОПГ по сути захватила в Алле власть - куда смотрит Свитек?
Нужно ему написать, что люди из банка Михайловского, которых взяли на работу, готовят банк к банкротству. Срочно примите меры. Данные работники не соответствуют занимаемой должности (Постернак, Пляка и др. с банка Михайловского). Увольте данных сотрудников и возьмите сотрудников адекватных, чтобы развивать банк, а не гробить его.
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Kevin
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Додано: Нед 18 лют, 2018 22:17
clientage написав: Oльga1 написав:
А что такое карты уникальных кодов? В соседней стране "некоторые банки для входа в личный кабинет или операций в нем предлагают подтверждение не по смс, а по картам уникальных кодов". У нас такого нет?
Такое было у Привата и Ощада. Мона было в АТМ получить чек с 10 цифровыми паролями на вход. Следующий чек отменял предыдущий набор. Кажисть у Ощада такая фича еще есть
В Кредо было, может и есть.
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ruvex
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