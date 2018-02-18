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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5330533153325333>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 880
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 16:46

  clientage написав:
  Oльga1 написав:А что такое карты уникальных кодов? В соседней стране "некоторые банки для входа в личный кабинет или операций в нем предлагают подтверждение не по смс, а по картам уникальных кодов". У нас такого нет?

Такое было у Привата и Ощада. Мона было в АТМ получить чек с 10 цифровыми паролями на вход. Следующий чек отменял предыдущий набор. Кажисть у Ощада такая фича еще есть

может тут имелся в виду генератор паролей - токен, у ОТП такое было, у меня до сих пор работает...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 17:01

  velvet написав:
  clientage написав:
  Oльga1 написав:А что такое карты уникальных кодов? В соседней стране "некоторые банки для входа в личный кабинет или операций в нем предлагают подтверждение не по смс, а по картам уникальных кодов". У нас такого нет?

Такое было у Привата и Ощада. Мона было в АТМ получить чек с 10 цифровыми паролями на вход. Следующий чек отменял предыдущий набор. Кажисть у Ощада такая фича еще есть

может тут имелся в виду генератор паролей - токен, у ОТП такое было, у меня до сих пор работает...

Моооже. Брелки есть ещё и у Эксима и карты-токены тож там у некоторых бухов сохранились для доступа к клиент-банку (для юрлиц). Но там же ещё и считыватель нужен. Оч. древняя технология, которая требует постоянной временной (хотя бы раз в 2..3мес) синхронизации между банком и клиентом :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 17:30

  Oльga1 написав::( Опять крушат отделение Альфы в Киеве... разгромили банкомат, побили окна. В балаклавах. И где блюстители порядка?! Ну просто с..и! :evil: П.С. информация с NewsOne
Норма. Прошлые погромы остались безнаказаны. Ребрендинг в Укрсоц возможно поможет.
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 19:11

  bbc_80 написав:
  Oльga1 написав::( Опять крушат отделение Альфы в Киеве... разгромили банкомат, побили окна. В балаклавах. И где блюстители порядка?! Ну просто с..и! :evil: П.С. информация с NewsOne
Норма. Прошлые погромы остались безнаказаны. Ребрендинг в Укрсоц возможно поможет.


Раніше я б обурювався. А тепер, на фоні практичного повного спаскудження функціоналу Альфи біженцями з Михайлівсього, мені якось пофіг. А якби чмуріки Коханівського ще б пику набили Пляці і Постернаку - то й поаплодував би їм...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 19:19

Re: Альфа-Банк

  Nighthawk написав:ще б пику набили Пляці і Постернаку - то й поаплодував би їм...
:)
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 20:19

  IMPRINTER написав:
  Watcher написав:
  IMPRINTER написав: пароли на подтверждение операции - тока в смс.
пушом/вайбером можно только получать сообщения о тратах по карте.


Позвольте не согласиться... Мне пароль на подтверждение операции приходит в виде пуша, а поскольку я не знал ранее, что пуш раздвигается, то прочитать код подтверждения я не смог и отключил пуши обратно, подключив СМС.
Разобравшись и "раздвинув" сообщение через несколько дней, я опять включил пуши. :-)


не путайте лук-ап пароль для п2п перевода, котрый по сути и является информированием о расходной операции по карте и ОТП-пароль на подтверждение операции в МАБе, про что был вопрос Ольги.
на подтверждение операции в МАБе пароль приходит ТОЛЬКО в смс.

  velvet написав:
  clientage написав:Такое было у Привата и Ощада. Мона было в АТМ получить чек с 10 цифровыми паролями на вход. Следующий чек отменял предыдущий набор. Кажисть у Ощада такая фича еще есть

может тут имелся в виду генератор паролей - токен, у ОТП такое было, у меня до сих пор работает...

  clientage написав:
  velvet написав:может тут имелся в виду генератор паролей - токен, у ОТП такое было, у меня до сих пор работает...

Моооже. Брелки есть ещё и у Эксима и карты-токены тож там у некоторых бухов сохранились для доступа к клиент-банку (для юрлиц). Но там же ещё и считыватель нужен. Оч. древняя технология, которая требует постоянной временной (хотя бы раз в 2..3мес) синхронизации между банком и клиентом :(

Спасибо. Если правильно поняла, нет ничего, что могло бы спасти в отсутствие мобильной телефонной связи. :( И до банкомата с банком - сотни км...
Alfa_Bank, не планируете как-то помогать своим клиентам с ВНТ? Их, наверное, не мало? Станьте уникальными в этом роде.
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:06

  Nighthawk написав:Раніше я б обурювався. А тепер, на фоні практичного повного спаскудження функціоналу Альфи біженцями з Михайлівсього, мені якось пофіг. А якби чмуріки Коханівського ще б пику набили Пляці і Постернаку - то й поаплодував би їм...

Угумс. Самых лояльных клиентов отдали на поругу михайловским. Ну что ж, теперь это не наше дело.
wig
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:08

wig

да Михайловская ОПГ по сути захватила в Алле власть - куда смотрит Свитек?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:07

  IMPRINTER написав:wig

да Михайловская ОПГ по сути захватила в Алле власть - куда смотрит Свитек?


Нужно ему написать, что люди из банка Михайловского, которых взяли на работу, готовят банк к банкротству. Срочно примите меры. Данные работники не соответствуют занимаемой должности (Постернак, Пляка и др. с банка Михайловского). Увольте данных сотрудников и возьмите сотрудников адекватных, чтобы развивать банк, а не гробить его.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:17

  clientage написав:
  Oльga1 написав:А что такое карты уникальных кодов? В соседней стране "некоторые банки для входа в личный кабинет или операций в нем предлагают подтверждение не по смс, а по картам уникальных кодов". У нас такого нет?

Такое было у Привата и Ощада. Мона было в АТМ получить чек с 10 цифровыми паролями на вход. Следующий чек отменял предыдущий набор. Кажисть у Ощада такая фича еще есть

В Кредо было, может и есть.
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