..эту ОПГ нужно люстрировать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лют, 2018 22:18
..эту ОПГ нужно люстрировать
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Додано: Нед 18 лют, 2018 22:24
Еще ко всему уже предпринятому подведут ставки до абсурда и можно будет идти по накатанному плану VTB.
Black Jack - White Business
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