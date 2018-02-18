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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5330533153325333

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 880
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:18

  IMPRINTER написав:wig

да Михайловская ОПГ по сути захватила в Алле власть - куда смотрит Свитек?

..эту ОПГ нужно люстрировать :D
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:24

  Nighthawk написав:Раніше я б обурювався. А тепер, на фоні практичного повного спаскудження функціоналу Альфи біженцями з Михайлівсього, мені якось пофіг. А якби чмуріки Коханівського ще б пику набили Пляці і Постернаку - то й поаплодував би їм...

Еще ко всему уже предпринятому подведут ставки до абсурда и можно будет идти по накатанному плану VTB.
Black Jack - White Business
ruvex
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