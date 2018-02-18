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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лют, 2018 22:18
IMPRINTER написав:wig
да Михайловская ОПГ по сути захватила в Алле власть - куда смотрит Свитек?
..эту ОПГ нужно люстрировать
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Додано: Нед 18 лют, 2018 22:24
Nighthawk написав:
Раніше я б обурювався. А тепер, на фоні практичного повного спаскудження функціоналу Альфи біженцями з Михайлівсього, мені якось пофіг. А якби чмуріки Коханівського ще б пику набили Пляці і Постернаку - то й поаплодував би їм...
Еще ко всему уже предпринятому подведут ставки до абсурда и можно будет идти по накатанному плану VTB.
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