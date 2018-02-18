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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5330533153325333

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 880
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:18

  IMPRINTER написав:wig

да Михайловская ОПГ по сути захватила в Алле власть - куда смотрит Свитек?

..эту ОПГ нужно люстрировать :D
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:24

  Nighthawk написав:Раніше я б обурювався. А тепер, на фоні практичного повного спаскудження функціоналу Альфи біженцями з Михайлівсього, мені якось пофіг. А якби чмуріки Коханівського ще б пику набили Пляці і Постернаку - то й поаплодував би їм...

Еще ко всему уже предпринятому подведут ставки до абсурда и можно будет идти по накатанному плану VTB.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 01:26

  Kevin написав:
  IMPRINTER написав:wig

да Михайловская ОПГ по сути захватила в Алле власть - куда смотрит Свитек?


Нужно ему написать, что люди из банка Михайловского, которых взяли на работу, готовят банк к банкротству. Срочно примите меры. Данные работники не соответствуют занимаемой должности (Постернак, Пляка и др. с банка Михайловского). Увольте данных сотрудников и возьмите сотрудников адекватных, чтобы развивать банк, а не гробить его.

Вот, пишите, почему бы нет. Многие форумчане могут дать дельные советы.
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С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 01:31

  ruvex написав:
  clientage написав:
  Oльga1 написав:А что такое карты уникальных кодов? В соседней стране "некоторые банки для входа в личный кабинет или операций в нем предлагают подтверждение не по смс, а по картам уникальных кодов". У нас такого нет?

Такое было у Привата и Ощада. Мона было в АТМ получить чек с 10 цифровыми паролями на вход. Следующий чек отменял предыдущий набор. Кажисть у Ощада такая фича еще есть

В Кредо было, может и есть.

И нужно идти к банкомату, чтобы получить чек на одну операцию?
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 01:41

Oльga1

там дает сразу 10 шт.
в Укрсоце так же можно
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:40

Alfa_Bank

В "регулярных платежах" давно включил погашение всей суммы задолженности по кредитке (договор от 31 числа).
В 16.02 должна была автоматически погаситься первая часть трехмесячной рассрочки, но перечислилась с дебетки полная ее сумма.
Сейчас МАБ пишет по кредитке - общий баланс - 0, задолженность по рассрочке - в размере двух месячных платежей.
Самый прикол - начиная с 17.02 каждое утро происходит попытка (неудачная, т.к. на дебетке нет "необходимой" суммы) автоматического погашения этой "задолженности".

Это какой-то позор...
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