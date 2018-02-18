Nighthawk написав:Раніше я б обурювався. А тепер, на фоні практичного повного спаскудження функціоналу Альфи біженцями з Михайлівсього, мені якось пофіг. А якби чмуріки Коханівського ще б пику набили Пляці і Постернаку - то й поаплодував би їм...
Еще ко всему уже предпринятому подведут ставки до абсурда и можно будет идти по накатанному плану VTB.
да Михайловская ОПГ по сути захватила в Алле власть - куда смотрит Свитек?
Нужно ему написать, что люди из банка Михайловского, которых взяли на работу, готовят банк к банкротству. Срочно примите меры. Данные работники не соответствуют занимаемой должности (Постернак, Пляка и др. с банка Михайловского). Увольте данных сотрудников и возьмите сотрудников адекватных, чтобы развивать банк, а не гробить его.
Oльga1 написав:А что такое карты уникальных кодов? В соседней стране "некоторые банки для входа в личный кабинет или операций в нем предлагают подтверждение не по смс, а по картам уникальных кодов". У нас такого нет?
Такое было у Привата и Ощада. Мона было в АТМ получить чек с 10 цифровыми паролями на вход. Следующий чек отменял предыдущий набор. Кажисть у Ощада такая фича еще есть
В Кредо было, может и есть.
И нужно идти к банкомату, чтобы получить чек на одну операцию?
В "регулярных платежах" давно включил погашение всей суммы задолженности по кредитке (договор от 31 числа). В 16.02 должна была автоматически погаситься первая часть трехмесячной рассрочки, но перечислилась с дебетки полная ее сумма. Сейчас МАБ пишет по кредитке - общий баланс - 0, задолженность по рассрочке - в размере двух месячных платежей. Самый прикол - начиная с 17.02 каждое утро происходит попытка (неудачная, т.к. на дебетке нет "необходимой" суммы) автоматического погашения этой "задолженности".