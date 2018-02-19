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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5334533553365337

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 881
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 881
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:00

Re: Альфа-Банк

Stringer написав:
  Amid написав:
  curiousobro написав:Тандем ЭКО и максимки лучше,чем просто максимка


Пользуюсь Б5 от ТАСа. С моей точки зрения, по совокупности факторов, это лучшее предложение на рынке. Ну, а там, где факторы проседают (кешбек 1-2%, ограничение КБ в 1300 грн/мес) можно подтянуть другими продуктами. По топливу - посматриваю на универсал, по ресторанам и "навсякийслучаймалоличто"- Максимум.

ем сыр пармезан, с моей точки зрения и по совокупности факторов это лучшая пища, но покупаю и другие продуты, особенно часто овощи и фрукты, на всякий случай держу в доме десяток бутылок алкоголя :mrgreen:
Не маловато десятка то?!
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:07

Re: Альфа-Банк

КБ на операции, оформленные в рассрочку, начисляется?
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:12

  yuri1978 написав:КБ на операции, оформленные в рассрочку, начисляется?

Да
GrafBV
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 18:55

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Лана, хай это будет грейс-30

Будет грейс - 25 и 5 дней не пользоваться кредиткой. Таки при пополнении через СЭП, нужно указывать транзитник Альфы а в назначении платежа указывать свой счёт 2625!, и средства зачисляются вручную!!, в течение 5-и (sic!) дней!!!. Не понятно, в чём смысл таких лишних движений при наличии счёта 2625.
Посижу пока на Б5, некоторые категории КБ поменьше, но хоть танцев с бубном нет.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 19:33

Re: Альфа-Банк

  Amid написав:и средства зачисляются вручную!!, в течение 5-и (sic!) дней!!!.

Эээт хто Вам таки бабайки рассказал? :lol:
Щас СЭП на картсчет доходит за 1..2ч, и даже не по реХламенту 10-14-17 как 2г назад :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 19:36

  clientage написав:
  Amid написав:и средства зачисляются вручную!!, в течение 5-и (sic!) дней!!!.

Эээт хто Вам таки бабайки рассказал? :lol:
Щас СЭП на картсчет доходит за 1..2ч, и даже не по реХламенту 10-14-17 как 2г назад :roll:

Не портите человеку хреновое впечатление от Аллы. Прочитал же что вручную - значит вручную :)
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 20:14

  Amid написав:
  clientage написав:Лана, хай это будет грейс-30

Будет грейс - 25 и 5 дней не пользоваться кредиткой. Таки при пополнении через СЭП, нужно указывать транзитник Альфы а в назначении платежа указывать свой счёт 2625!, и средства зачисляются вручную!!, в течение 5-и (sic!) дней!!!. Не понятно, в чём смысл таких лишних движений при наличии счёта 2625.
Посижу пока на Б5, некоторые категории КБ поменьше, но хоть танцев с бубном нет.


а я и не знал что 5 дней зачисляют. как лошара последний за 1 день управлялся. аж печально стало.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:39

  clientage написав:
  Watcher написав:
  clientage написав:Типа не более 15К/пополняха

Да мне бы со своего Доходного сейфа закинуть на свою же кредитку через свою же Ультру, но сумма поболее 15к, таки да...

отлично. Хлавное шобы ДохСейф работал. Подойдет пополняха по номеру картсчета, до 17:00 в Пн


А вот таки фиг!
Сегодня у меня РД. В 8-30 с доходного закинул всю сумму через Ультру на кредитку и сверху еще пара гривен. Все провелось до обеда. По факту вечером вижу всю сумму долга красным как и утром: итого, доступна вся сумма кредита, плюс мои 2 гривны без нескольких копеек в плюсе... При этом по выписке видно, что исправно СНЯЛО 60грн за обслуживание... :twisted:
Вывод: никогда не откладывайте на последний день погашение (надо было гасить в пятницу!!!), иначе попадете на 60грн за обслуживание! :(
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:54

Re: Альфа-Банк

  Watcher написав:закинул всю сумму через Ультру на кредитку

Как кидали то?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:08

clientage

Главное - не кидать через липовое приложение Альфы. А то кинут в ответ :twisted: https://finclub.net/news/prilozhenie-iz ... ankov.html
vkladchiik
 
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