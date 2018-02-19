curiousobro написав:Тандем ЭКО и максимки лучше,чем просто максимка
Пользуюсь Б5 от ТАСа. С моей точки зрения, по совокупности факторов, это лучшее предложение на рынке. Ну, а там, где факторы проседают (кешбек 1-2%, ограничение КБ в 1300 грн/мес) можно подтянуть другими продуктами. По топливу - посматриваю на универсал, по ресторанам и "навсякийслучаймалоличто"- Максимум.
ем сыр пармезан, с моей точки зрения и по совокупности факторов это лучшая пища, но покупаю и другие продуты, особенно часто овощи и фрукты, на всякий случай держу в доме десяток бутылок алкоголя
Будет грейс - 25 и 5 дней не пользоваться кредиткой. Таки при пополнении через СЭП, нужно указывать транзитник Альфы а в назначении платежа указывать свой счёт 2625!, и средства зачисляются вручную!!, в течение 5-и (sic!) дней!!!. Не понятно, в чём смысл таких лишних движений при наличии счёта 2625. Посижу пока на Б5, некоторые категории КБ поменьше, но хоть танцев с бубном нет.
Будет грейс - 25 и 5 дней не пользоваться кредиткой. Таки при пополнении через СЭП, нужно указывать транзитник Альфы а в назначении платежа указывать свой счёт 2625!, и средства зачисляются вручную!!, в течение 5-и (sic!) дней!!!. Не понятно, в чём смысл таких лишних движений при наличии счёта 2625. Посижу пока на Б5, некоторые категории КБ поменьше, но хоть танцев с бубном нет.
а я и не знал что 5 дней зачисляют. как лошара последний за 1 день управлялся. аж печально стало.
Да мне бы со своего Доходного сейфа закинуть на свою же кредитку через свою же Ультру, но сумма поболее 15к, таки да...
отлично. Хлавное шобы ДохСейф работал. Подойдет пополняха по номеру картсчета, до 17:00 в Пн
А вот таки фиг! Сегодня у меня РД. В 8-30 с доходного закинул всю сумму через Ультру на кредитку и сверху еще пара гривен. Все провелось до обеда. По факту вечером вижу всю сумму долга красным как и утром: итого, доступна вся сумма кредита, плюс мои 2 гривны без нескольких копеек в плюсе... При этом по выписке видно, что исправно СНЯЛО 60грн за обслуживание... Вывод: никогда не откладывайте на последний день погашение (надо было гасить в пятницу!!!), иначе попадете на 60грн за обслуживание!