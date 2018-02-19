Alfa_Bank Пытаюсь уже неделю подключить пуш-сообщения. Ничего не выходит. По одной карте в приложении удалось подключить- есть квитанция, но все равно приходят сообщения в Вайбер. Дотестировался до того, что теперь блокируют карту за частые оплаты по 1грн на сайте Киевстара. СВВ код уже ввожу правильный. До этого блокировали за неверный СВВ код. По второй карте просто не удается в приложении подключить пуш. Горячка видит, что пуш подключены. Но все равно идут сообщения в Вайбер. По каждой карте провел не менее трех операций- все равно Вайбер. Оставил на горячке 3 или 4 заявки, воз и ныне там. При наличии квитанций с МАБа о отключении СМС и подключении пушей, будет ли удержана плата за Альфа-чек?
lel написав:Alfa_Bank Пытаюсь уже неделю подключить пуш-сообщения. Ничего не выходит. По одной карте в приложении удалось подключить- есть квитанция, но все равно приходят сообщения в Вайбер. Дотестировался до того, что теперь блокируют карту за частые оплаты по 1грн на сайте Киевстара. СВВ код уже ввожу правильный. До этого блокировали за неверный СВВ код. По второй карте просто не удается в приложении подключить пуш. Горячка видит, что пуш подключены. Но все равно идут сообщения в Вайбер. По каждой карте провел не менее трех операций- все равно Вайбер. Оставил на горячке 3 или 4 заявки, воз и ныне там. При наличии квитанций с МАБа о отключении СМС и подключении пушей, будет ли удержана плата за Альфа-чек?
Мне тоже идут в вайбер, хоты в настройках стоят пуши.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Alfa_Bank написав:romanauscas, доброе утро. Пуш-сообщения можно подключить по всем картам, но по картам с тарифом Zero на данном этапе подключение Пушей не влияет на тарификацию услуги Альфа-Чек, то есть при изменении канала доставки СМС, плата за Альфа-Чек также будет взыматься.
А про эко-максимум проясните. Только по ним есть ссылка что с 1 марта пуш не будет тарифицироваться именно для новых клиентов. Так и есть? Чем старые провинили то?
Какой-то новый глюк. Платежи совершены 16го Проведены 19го Смс с рассрочками пришли,ответил, подтвердило заявку, прислали что рассрочка активирована. НО В списке и общей сумме рассрочек я этих платежей не увидел. На гарячку видят, что на суммы оформлена рассрочка, но тоже не видят платежей в общем списке. Оставил заявку. Думаю не лишним будет камрадам проверить последние платежи, может проблема не единична.