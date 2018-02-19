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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5336533753385339

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 881
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
136
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 881
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:51

Вопрос к Алле..

Alfa_Bank здравствуйте.

У меня в выписке снова чудеса снятия денег.

Покупал билеты на самолёт в компании WIZZ. Ранее оплачивал билеті картой ПРИВАТ банка и было всё ок (копейка в копейку)

Теперь оплатил кредиткой вашего банка и вот что получилось:

Зображення

Сумма к оплате за билеты WIZZ, оплата в гривне (на сколько я знаю у них есть счёт в укр банке):


А вот списание с меня денег в Альфа банке:

Зображення

Можно уточнить куда подевались мои 42,85 грн? :shock: :roll:

И ещё, ну вдругш вы скажете что валюта запроса отличалась от валюты карты и была конвертация! То конвертация у вас выглядит в выписке вот так:

Зображення

А это финал, полученная СМС с предложением кредита, обратите внимания на три суммы:

Зображення


Спасибо за ваш ответ. :)
skorpi
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:15

Alfa_Bank Пытаюсь уже неделю подключить пуш-сообщения. Ничего не выходит. По одной карте в приложении удалось подключить- есть квитанция, но все равно приходят сообщения в Вайбер. Дотестировался до того, что теперь блокируют карту за частые оплаты по 1грн на сайте Киевстара. СВВ код уже ввожу правильный. До этого блокировали за неверный СВВ код. По второй карте просто не удается в приложении подключить пуш. Горячка видит, что пуш подключены. Но все равно идут сообщения в Вайбер. По каждой карте провел не менее трех операций- все равно Вайбер. Оставил на горячке 3 или 4 заявки, воз и ныне там.
При наличии квитанций с МАБа о отключении СМС и подключении пушей, будет ли удержана плата за Альфа-чек?
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:17

  lel написав:Alfa_Bank Пытаюсь уже неделю подключить пуш-сообщения. Ничего не выходит. По одной карте в приложении удалось подключить- есть квитанция, но все равно приходят сообщения в Вайбер. Дотестировался до того, что теперь блокируют карту за частые оплаты по 1грн на сайте Киевстара. СВВ код уже ввожу правильный. До этого блокировали за неверный СВВ код. По второй карте просто не удается в приложении подключить пуш. Горячка видит, что пуш подключены. Но все равно идут сообщения в Вайбер. По каждой карте провел не менее трех операций- все равно Вайбер. Оставил на горячке 3 или 4 заявки, воз и ныне там.
При наличии квитанций с МАБа о отключении СМС и подключении пушей, будет ли удержана плата за Альфа-чек?


Мне тоже идут в вайбер, хоты в настройках стоят пуши.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:27

  clientage написав:А мож стоит изучить МАБ, шобы таки научиться день в день делать переводы между своими счетами и не влетать зазря на РКО ))

тут був недавно день, коли МАБ не працював. "Навчені" чуть ж..и собі не порвали :mrgreen:
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:28

  Alfa_Bank написав:romanauscas, доброе утро. Пуш-сообщения можно подключить по всем картам, но по картам с тарифом Zero на данном этапе подключение Пушей не влияет на тарификацию услуги Альфа-Чек, то есть при изменении канала доставки СМС, плата за Альфа-Чек также будет взыматься.


А про эко-максимум проясните. Только по ним есть ссылка что с 1 марта пуш не будет тарифицироваться именно для новых клиентов.
Так и есть? Чем старые провинили то?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:40

Подскажите, можно ли в МАБе поменять логин. Пароль и мейл меняется без проблем, а где хранится и меняется логин найти не могу.
Народ безмолвствует все громче...
Gas
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:42

  Gas написав:Подскажите, можно ли в МАБе поменять логин. Пароль и мейл меняется без проблем, а где хранится и меняется логин найти не могу.


Нельзя
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:45

  IMPRINTER написав:
  Gas написав:Подскажите, можно ли в МАБе поменять логин. Пароль и мейл меняется без проблем, а где хранится и меняется логин найти не могу.


Нельзя
А заявку в отделении нашкрябать?
Востаннє редагувалось clientage в Вів 20 лют, 2018 10:46, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:46

Проблема с рассрочкой

Какой-то новый глюк.
Платежи совершены 16го
Проведены 19го
Смс с рассрочками пришли,ответил, подтвердило заявку, прислали что рассрочка активирована.
НО
В списке и общей сумме рассрочек я этих платежей не увидел.
На гарячку видят, что на суммы оформлена рассрочка, но тоже не видят платежей в общем списке.
Оставил заявку.
Думаю не лишним будет камрадам проверить последние платежи, может проблема не единична.
curiousobro
 
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