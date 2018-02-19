Додано: Вів 20 лют, 2018 10:15

Alfa_Bank Пытаюсь уже неделю подключить пуш-сообщения. Ничего не выходит. По одной карте в приложении удалось подключить- есть квитанция, но все равно приходят сообщения в Вайбер. Дотестировался до того, что теперь блокируют карту за частые оплаты по 1грн на сайте Киевстара. СВВ код уже ввожу правильный. До этого блокировали за неверный СВВ код. По второй карте просто не удается в приложении подключить пуш. Горячка видит, что пуш подключены. Но все равно идут сообщения в Вайбер. По каждой карте провел не менее трех операций- все равно Вайбер. Оставил на горячке 3 или 4 заявки, воз и ныне там.

При наличии квитанций с МАБа о отключении СМС и подключении пушей, будет ли удержана плата за Альфа-чек?