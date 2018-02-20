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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лют, 2018 19:33
Re: Альфа-Банк
Не йдуть смс для підтвердження операцій в МАБі. WTF??
Додано: Вів 20 лют, 2018 19:51
Додано: Вів 20 лют, 2018 21:02
Re: Альфа-Банк
А тепер, блін, не поповнюється Ощадний рахунок - технічна помилка ...
Додано: Вів 20 лют, 2018 21:05
он в неопер время оченть косо пополняется ...
ранше работал 10-14-17 - но четко ...теперь 24/7 но криво
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:06
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 20 лют, 2018 21:09
Re: Альфа-Банк
...короче -полный бардак..толком никто не знает как оно отработатет это пополнение или снятие....я более не расчитываю на он-лайн - нет его, то все выдумки смузистов ) а им верить нельзя
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:28
Давно не следил за веткой Альфы. Сможете подсказать по трем вопросам?
1) как забросить наличку на альфовскую кредитку "Максимум", чтобы совсем без комиссии. Я так понимаю, через терминал самообслуживания в отделении Альфы это можно сделать? Сумма небольшая, около 2-3 тыс гривень.
2) как из Приват24 отправить деньги на эту же кредитку, в виде платежа по Украине (СЭП) - какие реквизиты и что нужно указать в назначении платежа. Я так понимаю, у Альфы же тоже "общий котел" и разноска по картам на базе поля назначения?
3) помню, у Альфы давалась возможность проводить бесплатные платежи по СЭП с её карты, если имелся депозит на определенную сумму. Давно это было, вроде как карта Дебют или как-то так называлась, и сумма депозита была всего от 5000 грн. А сейчас какие условия они ставят для бесплатного межбанка внутри Украины?
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