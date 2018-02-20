RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5342534353445345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 882
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 882
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 19:33

Re: Альфа-Банк

Не йдуть смс для підтвердження операцій в МАБі. WTF??
maxprofit
 
Повідомлень: 553
З нами з: 19.11.08
Подякував: 551 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 19:51

  maxprofit написав:Не йдуть смс для підтвердження операцій в МАБі. WTF??

Аналогично, уже минут 30 как не идут
curiousobro
 
Повідомлень: 774
З нами з: 21.07.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:02

Re: Альфа-Банк

А тепер, блін, не поповнюється Ощадний рахунок - технічна помилка ...
maxprofit
 
Повідомлень: 553
З нами з: 19.11.08
Подякував: 551 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:05

  maxprofit написав:А тепер, блін, не поповнюється Ощадний рахунок - технічна помилка ...


он в неопер время оченть косо пополняется ...
ранше работал 10-14-17 - но четко ...теперь 24/7 но криво
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33599
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5367 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:06

Re: Альфа-Банк

  maxprofit написав:не поповнюється Ощадний рахунок

И не должно. После НГ Ощадный туда и обратно можно пополнять/списывать только в рабочее время в рабочие дни. За редким исключением. :-)
Watcher
 
Повідомлень: 1872
З нами з: 31.05.09
Подякував: 187 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:09

Re: Альфа-Банк

...короче -полный бардак..толком никто не знает как оно отработатет это пополнение или снятие....я более не расчитываю на он-лайн - нет его, то все выдумки смузистов ) а им верить нельзя
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6584
З нами з: 15.08.12
Подякував: 362 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:28

Давно не следил за веткой Альфы. Сможете подсказать по трем вопросам?

1) как забросить наличку на альфовскую кредитку "Максимум", чтобы совсем без комиссии. Я так понимаю, через терминал самообслуживания в отделении Альфы это можно сделать? Сумма небольшая, около 2-3 тыс гривень.

2) как из Приват24 отправить деньги на эту же кредитку, в виде платежа по Украине (СЭП) - какие реквизиты и что нужно указать в назначении платежа. Я так понимаю, у Альфы же тоже "общий котел" и разноска по картам на базе поля назначения?

3) помню, у Альфы давалась возможность проводить бесплатные платежи по СЭП с её карты, если имелся депозит на определенную сумму. Давно это было, вроде как карта Дебют или как-то так называлась, и сумма депозита была всего от 5000 грн. А сейчас какие условия они ставят для бесплатного межбанка внутри Украины?
GRooVal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 02.06.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5342534353445345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asp, BBC, kostya77, Lost, mksm, vitaliy1111, Долярчик і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 910, 911, 912
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
9114 1771417
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 22:59
mksm
ВТБ Банк 1 ... 1251, 1252, 1253
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12523 2428606
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 20:41
Игорь Алексеевич
Юнекс Банк 1 ... 134, 135, 136
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1352 310154
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 20:23
v57
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.