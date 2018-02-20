Додано: Вів 20 лют, 2018 21:09

...короче -полный бардак..толком никто не знает как оно отработатет это пополнение или снятие....я более не расчитываю на он-лайн - нет его, то все выдумки смузистов ) а им верить нельзя

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