Тракторист написав: Вот что нашёл бо банку WIZZ в Украине
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ PJSC CITIBANK Номер рахунку для внуштрішніх переказів 26008100453029 на этот счёт вы будете оплачивать если выберете оплату банковским переводом, а при оплатой картой вы платите не на украинский счёт, а на венгерский...
кстати аналогичная "байда" у чешских авиалиний - если оплачиваете картой в их киевском офисе, то валюта платежа ГРН и оплата идёт на их счёт в Украине, а если покупаете билет на сайте, то цену вам показывают в ГРН, но оплата идёт в валюте со всеми вытекающими...
Абсолютно правильно. Найдешевший спосіб заплатити за візз без комісії - це банківським переказом з Алли. Сам робив. 0 копійок переплати, але за СЕП кишмиш не сиплять і в раздрочку його не переведеш. Зате класний курс (міжбанк на день оплати) і ніяких заморочок з подвійною конвертацією....
Добрый день. По депозиту "Ощадний" с 26.02 как будут выдаваться деньги, которые были уже на депозите до этой даты, с комис 1 % ? Чтобы без комиссии нужно с 26.02 + 14 дней чтобы эти деньги пролежали на депозите или это для новых денег которые будут поступать с 26.02 ?
GRooVal написав:Давно не следил за веткой Альфы. Сможете подсказать по трем вопросам?
1) как забросить наличку на альфовскую кредитку "Максимум", чтобы совсем без комиссии. Я так понимаю, через терминал самообслуживания в отделении Альфы это можно сделать? Сумма небольшая, около 2-3 тыс гривень.
=На свой счет в Альфе (если есть такой), а потом - с него на "Максимум". Через банкомат - комиссия 15 грн. до суммы 5тыс.
2) как из Приват24 отправить деньги на эту же кредитку, в виде платежа по Украине (СЭП) - какие реквизиты и что нужно указать в назначении платежа. Я так понимаю, у Альфы же тоже "общий котел" и разноска по картам на базе поля назначения?
=В МАБе с карты Привата на "Максимум" зачисление бесплатно (если нет комиссии со стороны Привата).
3) помню, у Альфы давалась возможность проводить бесплатные платежи по СЭП с её карты, если имелся депозит на определенную сумму. Давно это было, вроде как карта Дебют или как-то так называлась, и сумма депозита была всего от 5000 грн. А сейчас какие условия они ставят для бесплатного межбанка внутри Украины?
mephala у WIZZ можно выбрать валюту, именно в ней и придёт запрос в Аллу. Во всяком случае я всегда выбирал злотый или евро. Никогда не было нареканий. Выбрал гривну так как подумал, что спишется как и у Привата, копейка в копейку...