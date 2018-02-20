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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5344534553465347>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 882
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 882
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 23:20

  Тракторист написав:
Вот что нашёл бо банку WIZZ в Украине

УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
PJSC CITIBANK
Номер рахунку для внуштрішніх переказів 26008100453029
на этот счёт вы будете оплачивать если выберете оплату банковским переводом, а при оплатой картой вы платите не на украинский счёт, а на венгерский...

кстати аналогичная "байда" у чешских авиалиний - если оплачиваете картой в их киевском офисе, то валюта платежа ГРН и оплата идёт на их счёт в Украине, а если покупаете билет на сайте, то цену вам показывают в ГРН, но оплата идёт в валюте со всеми вытекающими...


Абсолютно правильно. Найдешевший спосіб заплатити за візз без комісії - це банківським переказом з Алли. Сам робив. 0 копійок переплати, але за СЕП кишмиш не сиплять і в раздрочку його не переведеш. Зате класний курс (міжбанк на день оплати) і ніяких заморочок з подвійною конвертацією....
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 09:47

Итак, почти разобрался. Получается что билеты от WIZZ c оплатой в грн платить нужно банковским переводом, но не оплачивать картой, так как говорили ранее включается DCC.

Ответ мне Аллы:

Вы совершили операцию 3476,00 UAH, на списание банку было выставлено 128,66 USD, что по коммерческому курсу банка на 20.02 (курc 27,35) составляло 3518,85 UAH.

Единственное что странно, почему в выписке Аллы не стоит сумма запроса 128,66$. :shock:

И да, сегодня оплатил новые билеты картой ПРИВАТ, сумма списалась в гривне ровно та же что указана на сайте... :lol:

Вывод: при покупке билетов WIZZ с оплатой в гривне картами Аллы не рекомендуется. Либо банковским переводом на р/с в укр банке либо через валюту выбрав нужную на сайте WIZZ.

Спасибо всем кто принимал участие в дискуссии. :roll:
skorpi
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 09:52

Re: Альфа-Банк

Добрый день.
По депозиту "Ощадний" с 26.02 как будут выдаваться деньги, которые были уже на депозите до этой даты, с комис 1 % ? Чтобы без комиссии нужно с 26.02 + 14 дней чтобы эти деньги пролежали на депозите или это для новых денег которые будут поступать с 26.02 ?
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 09:58

  skorpi написав:Вывод: при покупке билетов WIZZ с оплатой в гривне картами Аллы не рекомендуется.


оплачивать в грн вообще вредно на забугорных сайтах.
лично я всегда выбираю родную валюту сайта.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 21 лют, 2018 10:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 09:59

Re: Альфа-Банк

  skorpi написав:Вывод:

для получения Рассрочки, которая позволит сэкономить 2..3%, реком-ся платить кредиткой Аллы, выбрав выставление счета в инвалюте :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:01

clientage рассрочкой не пользуюсь, был опыт, просто забыл погасить в грейсе и попал на деньги... :evil:
skorpi
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:02

Re: Альфа-Банк

если забывать гасить в грейсе то попадете в любом банке как бы по определению.
и кстати вам изначально сказали что выписка у аллы просто кривовата :wink:
Востаннє редагувалось mephala в Сер 21 лют, 2018 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:02

  GRooVal написав:Давно не следил за веткой Альфы. Сможете подсказать по трем вопросам?

1) как забросить наличку на альфовскую кредитку "Максимум", чтобы совсем без комиссии. Я так понимаю, через терминал самообслуживания в отделении Альфы это можно сделать? Сумма небольшая, около 2-3 тыс гривень.

=На свой счет в Альфе (если есть такой), а потом - с него на "Максимум". Через банкомат - комиссия 15 грн. до суммы 5тыс.

2) как из Приват24 отправить деньги на эту же кредитку, в виде платежа по Украине (СЭП) - какие реквизиты и что нужно указать в назначении платежа. Я так понимаю, у Альфы же тоже "общий котел" и разноска по картам на базе поля назначения?

=В МАБе с карты Привата на "Максимум" зачисление бесплатно (если нет комиссии со стороны Привата).

3) помню, у Альфы давалась возможность проводить бесплатные платежи по СЭП с её карты, если имелся депозит на определенную сумму. Давно это было, вроде как карта Дебют или как-то так называлась, и сумма депозита была всего от 5000 грн. А сейчас какие условия они ставят для бесплатного межбанка внутри Украины?

=Все платежи СЕП в МАБе бесплатны
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:03

mephala у WIZZ можно выбрать валюту, именно в ней и придёт запрос в Аллу. Во всяком случае я всегда выбирал злотый или евро. Никогда не было нареканий. :!: Выбрал гривну так как подумал, что спишется как и у Привата, копейка в копейку... :mrgreen:
skorpi
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:04

mephala поэтому наложил табу на рассрочку и кредиты. :D
skorpi
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