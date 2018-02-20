Додано: Сер 21 лют, 2018 09:47

Вы совершили операцию 3476,00 UAH, на списание банку было выставлено 128,66 USD, что по коммерческому курсу банка на 20.02 (курc 27,35) составляло 3518,85 UAH.

Вывод: при покупке билетов WIZZ с оплатой в гривне картами Аллы не рекомендуется. Либо банковским переводом на р/с в укр банке либо через валюту выбрав нужную на сайте WIZZ.

Итак, почти разобрался. Получается что билеты от WIZZ cплатить нужно банковским переводом, но не оплачивать картой, так как говорили ранее включается DCC.Ответ мне Аллы:Единственное что странно, почему в выписке Аллы не стоит сумма запроса 128,66$.И да, сегодня оплатил новые билеты картой ПРИВАТ, сумма списалась в гривне ровно та же что указана на сайте...Спасибо всем кто принимал участие в дискуссии.