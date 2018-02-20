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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5344534553465347

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 882
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 882
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:04

  clientage написав:
  skorpi написав:Вывод:

для получения Рассрочки, которая позволит сэкономить 2..3%, реком-ся платить кредиткой Аллы, выбрав выставление счета в инвалюте :P :P

Рекламирует рассрочку уже в кот. сообщении. Откуда экономия 2-3%?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:05

Re: Альфа-Банк

«Сomfort» для отримання пенсії та інших соціальних виплат с 1.03.18 будет переведен в пакет «Сomfort»?
Если по п. 3.44 : б) відсутності, протягом шести місяців з моменту укладення Договору чи Угоди, зарахувань пенсії та грошової допомоги від Пенсійного фонду України та/або Міністерства соціального захисту населення України на Рахунок;
в) не надання Клієнтом до Банку, протягом чотирьох місяців з моменту укладення Договору та/або Угоди у рамках пакету послуг «Альфа-Пенсія»/ пакету «Сomfort» для отримувачів пенсії та/або інших соціальних виплат, Пенсійного свідоцтва або довідки, що підтверджує факт обліку Клієнта в Органах праці та соціального захисту населення;
Или с 1.03.18 начнется отсчет этих месяцев после чего будет перевод?
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:10

  skorpi написав:mephala у WIZZ можно выбрать валюту, именно в ней и придёт запрос в Аллу. Во всяком случае я всегда выбирал злотый или евро. Никогда не было нареканий. :!: Выбрал гривну так как подумал, что спишется как и у Привата, копейка в копейку... :mrgreen:


расскажу по себе.
захожу на английский сайт. там цены сразу мне показывает в грн.
но если же логически подумать то англичанам нафик не впали мои грн?
значит им нужна другая валюта а мне пересчитывают чисто визуально по им одним известному курсу.
да - можно попытаться угадать какие валюты они принимают без конвертаций в фунт. это может быть как доллар так и евро. т.е. имея карту в евро можно выбрать платеж в евро и ничего не потерять. а можно и залететь если евровые цены тоже информативные и они их переганяют в фунт.
вобщем что бы не заморачиватся с угадайкой какие валюты они принимают а какие конвертируют проще на забугорных сайтах платить в их родной валюте.
а то что приват списывает копейка в копейку - значит курсы берут с одного места. приват то тоже получает счет на доллары.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:11

  Son of Sun написав:
  clientage написав:
  skorpi написав:Вывод:

для получения Рассрочки, которая позволит сэкономить 2..3%, реком-ся платить кредиткой Аллы, выбрав выставление счета в инвалюте :P :P

Рекламирует рассрочку уже в кот. сообщении. Откуда экономия 2-3%?


Пусть будет сумма покупки 9000грн.
Ложите его на депозит 10% и платите с него платежи примерно так:
через 2мес 3000,02
через 3мес 3000,02
через 4мес 2999,96 и 0,06 своих

Проценты которые заработаете на депозите - экономия! В данном случае получается примерно 320грн экономии (=3,56% от суммы покупки).
Если брать в РД то первая выплата - через 2мес + 25 дней
Если ложить не на Ощадный, а на более выгодный то еще больше.
Если сумма больше 10К то рассрочка 6мес и выгода больше.
Востаннє редагувалось romanauscas в Сер 21 лют, 2018 10:31, всього редагувалось 7 разів.
ВВХ - ПНХ!
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:11

  isen написав:«Сomfort» для отримання пенсії та інших соціальних виплат с 1.03.18 будет переведен в пакет «Сomfort»?
Если по п. 3.44 : б) відсутності, протягом шести місяців з моменту укладення Договору чи Угоди, зарахувань пенсії та грошової допомоги від Пенсійного фонду України та/або Міністерства соціального захисту населення України на Рахунок;
в) не надання Клієнтом до Банку, протягом чотирьох місяців з моменту укладення Договору та/або Угоди у рамках пакету послуг «Альфа-Пенсія»/ пакету «Сomfort» для отримувачів пенсії та/або інших соціальних виплат, Пенсійного свідоцтва або довідки, що підтверджує факт обліку Клієнта в Органах праці та соціального захисту населення;
Или с 1.03.18 начнется отсчет этих месяцев после чего будет перевод?

как и ранее оформил пенсию например,при этом подав доки (п.в),а пенс не заходит на протяжении 6 мес (п.а) была абонка как в простом комфорте.
ЯТД.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:13

romanauscas
чем меньше обсуждать тем дольше проживет. а то сроки уже порезали.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:18

  Son of Sun написав:
  clientage написав:
  skorpi написав:Вывод:

для получения Рассрочки, которая позволит сэкономить 2..3%, реком-ся платить кредиткой Аллы, выбрав выставление счета в инвалюте :P :P

Рекламирует рассрочку уже в кот. сообщении. Откуда экономия 2-3%?

так я у себя в калякуляторе сразу прикинул, жаль КБ тут нема:

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:P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:19

Re: Альфа-Банк

  skorpi написав:Единственное что странно, почему в выписке Аллы не стоит сумма запроса 128,66$

Потому что это ДСС, и клиента не должны волновать особенности межбанковских расчетов. Как, собственно, и происходит с картами других стран, где списывается ровно столько, сколько клиент видит на сайте/терминале. Украинские банки, кстати, тоже до 13-го года списывали копейка в копейку.
wig
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:50

Re:

Кому то очень хочется закончить с праздником рассрочек побыстрее
Говорите, говорите.
Главное побольше говорить.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 11:03

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Говорите, говорите.

Та забееейте :)

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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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