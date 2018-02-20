Рекламирует рассрочку уже в кот. сообщении. Откуда экономия 2-3%?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:04
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:05
Re: Альфа-Банк
«Сomfort» для отримання пенсії та інших соціальних виплат с 1.03.18 будет переведен в пакет «Сomfort»?
Если по п. 3.44 : б) відсутності, протягом шести місяців з моменту укладення Договору чи Угоди, зарахувань пенсії та грошової допомоги від Пенсійного фонду України та/або Міністерства соціального захисту населення України на Рахунок;
в) не надання Клієнтом до Банку, протягом чотирьох місяців з моменту укладення Договору та/або Угоди у рамках пакету послуг «Альфа-Пенсія»/ пакету «Сomfort» для отримувачів пенсії та/або інших соціальних виплат, Пенсійного свідоцтва або довідки, що підтверджує факт обліку Клієнта в Органах праці та соціального захисту населення;
Или с 1.03.18 начнется отсчет этих месяцев после чего будет перевод?
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:10
расскажу по себе.
захожу на английский сайт. там цены сразу мне показывает в грн.
но если же логически подумать то англичанам нафик не впали мои грн?
значит им нужна другая валюта а мне пересчитывают чисто визуально по им одним известному курсу.
да - можно попытаться угадать какие валюты они принимают без конвертаций в фунт. это может быть как доллар так и евро. т.е. имея карту в евро можно выбрать платеж в евро и ничего не потерять. а можно и залететь если евровые цены тоже информативные и они их переганяют в фунт.
вобщем что бы не заморачиватся с угадайкой какие валюты они принимают а какие конвертируют проще на забугорных сайтах платить в их родной валюте.
а то что приват списывает копейка в копейку - значит курсы берут с одного места. приват то тоже получает счет на доллары.
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:11
Пусть будет сумма покупки 9000грн.
Ложите его на депозит 10% и платите с него платежи примерно так:
через 2мес 3000,02
через 3мес 3000,02
через 4мес 2999,96 и 0,06 своих
Проценты которые заработаете на депозите - экономия! В данном случае получается примерно 320грн экономии (=3,56% от суммы покупки).
Если брать в РД то первая выплата - через 2мес + 25 дней
Если ложить не на Ощадный, а на более выгодный то еще больше.
Если сумма больше 10К то рассрочка 6мес и выгода больше.
Востаннє редагувалось romanauscas в Сер 21 лют, 2018 10:31, всього редагувалось 7 разів.
ВВХ - ПНХ!
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:11
как и ранее оформил пенсию например,при этом подав доки (п.в),а пенс не заходит на протяжении 6 мес (п.а) была абонка как в простом комфорте.
ЯТД.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:13
romanauscas
чем меньше обсуждать тем дольше проживет. а то сроки уже порезали.
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:18
так я у себя в калякуляторе сразу прикинул, жаль КБ тут нема:
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:19
Re: Альфа-Банк
Потому что это ДСС, и клиента не должны волновать особенности межбанковских расчетов. Как, собственно, и происходит с картами других стран, где списывается ровно столько, сколько клиент видит на сайте/терминале. Украинские банки, кстати, тоже до 13-го года списывали копейка в копейку.
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:50
Re:
Кому то очень хочется закончить с праздником рассрочек побыстрее
Говорите, говорите.
Главное побольше говорить.
Додано: Сер 21 лют, 2018 11:03
Re: Альфа-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
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