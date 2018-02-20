Додано: Сер 21 лют, 2018 10:10

skorpi написав: mephala у WIZZ можно выбрать валюту, именно в ней и придёт запрос в Аллу. Во всяком случае я всегда выбирал злотый или евро. Никогда не было нареканий. Выбрал гривну так как подумал, что спишется как и у Привата, копейка в копейку... у WIZZ можно выбрать валюту, именно в ней и придёт запрос в Аллу. Во всяком случае я всегда выбирал злотый или евро. Никогда не было нареканий.Выбрал гривну так как подумал, что спишется как и у Привата, копейка в копейку...

расскажу по себе.захожу на английский сайт. там цены сразу мне показывает в грн.но если же логически подумать то англичанам нафик не впали мои грн?значит им нужна другая валюта а мне пересчитывают чисто визуально по им одним известному курсу.да - можно попытаться угадать какие валюты они принимают без конвертаций в фунт. это может быть как доллар так и евро. т.е. имея карту в евро можно выбрать платеж в евро и ничего не потерять. а можно и залететь если евровые цены тоже информативные и они их переганяют в фунт.вобщем что бы не заморачиватся с угадайкой какие валюты они принимают а какие конвертируют проще на забугорных сайтах платить в их родной валюте.а то что приват списывает копейка в копейку - значит курсы берут с одного места. приват то тоже получает счет на доллары.