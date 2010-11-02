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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5350535153525353>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 882
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
245
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
173
Всього голосів : 882
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 20:53

Re: Альфа-Банк

Уважаемые, расскажите про рассрочку, пожалуйста (или ткните пальцем где обсуждалось).
Например, я оплатил покупку в 1800 грн.
Пришло СМС, подписался на рассрочку по 600 грн 3 месяца.
Мне 1800 вернется на счет? Или 1200 вернется?
Когда платеж очередной, дата покупки + месяц?
Vuch
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:08

  Vuch написав:Уважаемые, расскажите про рассрочку, пожалуйста (или ткните пальцем где обсуждалось).
Например, я оплатил покупку в 1800 грн.
Пришло СМС, подписался на рассрочку по 600 грн 3 месяца.
Мне 1800 вернется на счет? Или 1200 вернется?
Когда платеж очередной, дата покупки + месяц?

Ничего не вернется.
Со следующего месяца в РД будет по 600 грн в мес. откладывается к начислению % , остальная сумма будет под 0.001%
Такой себе растянутый на месяцы Грейс период.
Востаннє редагувалось Skiw в Сер 21 лют, 2018 21:15, всього редагувалось 2 разів.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:10

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Нет, не правильно. Если деньги пролежали более 14-ти дней, то Вы можете их снять в любой момент без комиссии.

14 календарных дней или рабочих?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:11

Re: Альфа-Банк

  Vuch написав:Уважаемые, расскажите про рассрочку, пожалуйста

search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&t=458&sf=msgonly&ch=-1&start=470
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:15

  Andrew75 написав:
  Alfa_Bank написав:Нет, не правильно. Если деньги пролежали более 14-ти дней, то Вы можете их снять в любой момент без комиссии.

14 календарных дней или рабочих?

депозиты по календарю лежат :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:19

  clientage написав:А как можно через саппорт или у Вас узнать изменен таки канал на Пуш или остались СМСки, а в апликухе тока просто бегунки и бегают? СМС-ка то приходила, шо включены пуши, но её ж саппорту не предъвишь когда Альфа выставит абонку для оплаты. Да и ту СМСку уже потёрли :( Мож на мыло чо пришлёте, хотя бы с очередной выпиской? Типа текущий статус Альфа-чек :wink:

Присоединяюсь к вопросу. Чек, который можно сохранить в МАБе не содержит номера карты. Так он выглядит:
Інформація про заявку
Дата операції 14.02.2018
Дата завершення 14.02.2018
Тип операції Підключення PUSH повідомлень
Статус Завершена
Розширений статус --
Сума 0,00
Платник
МФО
ЄДРПОУ / ІПН 25555555555
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:22

  Skiw написав:Ничего не вернется.
Со следующего месяца в РД будет по 600 грн в мес. откладывается к начислению % , остальная сумма будет под 0.001%
Такой себе растянутый на месяцы Грейс период.

То есть я в следующую РД гашу на 1200 грн меньше, через месяц — на 600 грн меньше?
Vuch
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:22

  clientage написав:
  Andrew75 написав:
  Alfa_Bank написав:Нет, не правильно. Если деньги пролежали более 14-ти дней, то Вы можете их снять в любой момент без комиссии.

14 календарных дней или рабочих?

депозиты по календарю лежат :)

Ну тут, мягко говоря, ситуация не совсем стандартная, которой нигде нет, потому и переспрашиваю. Когда я ложил деньги на свой депозит, мне тогда никто не говорил, что я его должен платно забирать либо морозить деньги забесплатно на 14 дней.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:33

  Andrew75 написав:
  clientage написав:
  Andrew75 написав:14 календарных дней или рабочих?

депозиты по календарю лежат :)

Ну тут, мягко говоря, ситуация не совсем стандартная, которой нигде нет, потому и переспрашиваю. Когда я ложил деньги на свой депозит, мне тогда никто не говорил, что я его должен платно забирать либо морозить деньги забесплатно на 14 дней.

Агаа, напишите заяву в отд., интерестно, шо они про свои права изменений в ДКБО скажут :) Кажисть за 10дн дожны пердупредить. Пердупредили ж :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:58

  Vuch написав:
  Skiw написав:Ничего не вернется.
Со следующего месяца в РД будет по 600 грн в мес. откладывается к начислению % , остальная сумма будет под 0.001%
Такой себе растянутый на месяцы Грейс период.

То есть я в следующую РД гашу на 1200 грн меньше, через месяц — на 600 грн меньше?

Да, но можете не гасить - на них будет просто полная % ставка начисляться :)
Skiw :D
Skiw
 
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