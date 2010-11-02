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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2018 20:53
Уважаемые, расскажите про рассрочку, пожалуйста (или ткните пальцем где обсуждалось).
Например, я оплатил покупку в 1800 грн.
Пришло СМС, подписался на рассрочку по 600 грн 3 месяца.
Мне 1800 вернется на счет? Или 1200 вернется?
Когда платеж очередной, дата покупки + месяц?
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Vuch
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Додано: Сер 21 лют, 2018 21:08
Vuch написав:
Уважаемые, расскажите про рассрочку, пожалуйста (или ткните пальцем где обсуждалось).
Например, я оплатил покупку в 1800 грн.
Пришло СМС, подписался на рассрочку по 600 грн 3 месяца.
Мне 1800 вернется на счет? Или 1200 вернется?
Когда платеж очередной, дата покупки + месяц?
Ничего не вернется.
Со следующего месяца в РД будет по 600 грн в мес. откладывается к начислению % , остальная сумма будет под 0.001%
Такой себе растянутый на месяцы Грейс период.
Востаннє редагувалось Skiw
в Сер 21 лют, 2018 21:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 21:10
Alfa_Bank написав:
Нет, не правильно. Если деньги пролежали более 14-ти дней, то Вы можете их снять в любой момент без комиссии.
14 календарных дней или рабочих?
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Andrew75
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Додано: Сер 21 лют, 2018 21:11
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 21 лют, 2018 21:15
Andrew75 написав: Alfa_Bank написав:
Нет, не правильно. Если деньги пролежали более 14-ти дней, то Вы можете их снять в любой момент без комиссии.
14 календарных дней или рабочих?
депозиты по календарю лежат
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clientage
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Додано: Сер 21 лют, 2018 21:19
clientage написав:
А как можно через саппорт или у Вас узнать изменен таки канал на Пуш или остались СМСки, а в апликухе тока просто бегунки и бегают? СМС-ка то приходила, шо включены пуши, но её ж саппорту не предъвишь когда Альфа выставит абонку для оплаты. Да и ту СМСку уже потёрли
Мож на мыло чо пришлёте, хотя бы с очередной выпиской? Типа текущий статус Альфа-чек
Присоединяюсь к вопросу. Чек, который можно сохранить в МАБе не содержит номера карты. Так он выглядит:
Інформація про заявку
Дата операції 14.02.2018
Дата завершення 14.02.2018
Тип операції Підключення PUSH повідомлень
Статус Завершена
Розширений статус --
Сума 0,00
Платник
МФО
ЄДРПОУ / ІПН 25555555555
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lel
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Додано: Сер 21 лют, 2018 21:22
Skiw написав:
Ничего не вернется.
Со следующего месяца в РД будет по 600 грн в мес. откладывается к начислению % , остальная сумма будет под 0.001%
Такой себе растянутый на месяцы Грейс период.
То есть я в следующую РД гашу на 1200 грн меньше, через месяц — на 600 грн меньше?
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Vuch
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Додано: Сер 21 лют, 2018 21:22
clientage написав: Andrew75 написав: Alfa_Bank написав:
Нет, не правильно. Если деньги пролежали более 14-ти дней, то Вы можете их снять в любой момент без комиссии.
14 календарных дней или рабочих?
депозиты по календарю лежат
Ну тут, мягко говоря, ситуация не совсем стандартная, которой нигде нет, потому и переспрашиваю. Когда я ложил деньги на свой депозит, мне тогда никто не говорил, что я его должен платно забирать либо морозить деньги забесплатно на 14 дней.
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Andrew75
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Додано: Сер 21 лют, 2018 21:33
Andrew75 написав: clientage написав: Andrew75 написав:
14 календарных дней или рабочих?
депозиты по календарю лежат
Ну тут, мягко говоря, ситуация не совсем стандартная, которой нигде нет, потому и переспрашиваю. Когда я ложил деньги на свой депозит, мне тогда никто не говорил, что я его должен платно забирать либо морозить деньги забесплатно на 14 дней.
Агаа, напишите заяву в отд., интерестно, шо они про свои права изменений в ДКБО скажут
Кажисть за 10дн дожны пердупредить. Пердупредили ж
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 21 лют, 2018 21:58
Vuch написав: Skiw написав:
Ничего не вернется.
Со следующего месяца в РД будет по 600 грн в мес. откладывается к начислению % , остальная сумма будет под 0.001%
Такой себе растянутый на месяцы Грейс период.
То есть я в следующую РД гашу на 1200 грн меньше, через месяц — на 600 грн меньше?
Да, но можете не гасить - на них будет просто полная % ставка начисляться
Skiw
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